Calcio a 5 Us Acli-iMARCOs, in Premier Armazem fa già sul serio. Inizio sprint dello Sporting Casali del Manco in Championship

Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Una citazione che richiama al successo della serie tv sugli 883 che sta spopolando in queste settimane e che si sposa perfettamente con quanto sta accadendo nel campionato Premier promosso da Us Acli e iMARCOs: i campioni in carica di Armazem non sono affatto sazi nonostante la collezione di vittorie degli ultimi anni. La bacheca scoppia di trofei ma la squadra di Antonio Nardi un posticino per un’altra Premier lo troverebbe volentieri. E intanto la capolista è già solitaria del campionato a punteggio pieno, in attesa di capire chi potrebbe essere l’antagonista per la stagione 2024-2025. Niente da fare per San Luca, battuto per 4-1 dai campioni in carica (Bernaudo; 2 Gallo, 2 Francesco Nardi). Giornata di grazia per Soccer San Pietro che ha superato per 11-3 l’Oratorio San Nicola (3 Danny Zicarelli, 3 Caputo, 2 Sicilia, Fernando Zicarelli, Fabiano e Sprovieri; Enrico, Lloti, Diodato). Pronto riscatto per Don Marano che ha messo in luce la sua punta di diamante Massimilla, tornato a ruggire in zona-gol: il suo poker è stato decisivo nel 5-2 contro Calabria Young. L'autore del quinto gol, Iorio, si è reso protagonista anche di un gran bel gesto di fairplay, quando ha buttato la palla fuori accortosi che il portiere ospite era infortunato. Un gesto sottolineato con un applauso dagli avversari. Di Cirianni e Tavernese per gli ospiti. Gran bel match quello tra Esaro United e Giovanile Bianchi, vinto per 3-2 dai locali (Paulo Cesar, Nudo e Fini; Marasco e Maletta). Con lo stesso punteggio, Spezzano C5 ha battuto la Roglianese (2 Scarcella, Fuscaldo; Garofalo e Scalzo). Classifica: Armazem 6, Real Cannuzze, Don Marano, Roglianese, Esaro United, Spezzano, Giovanile Bianchi e Soccer San Pietro 3; San Luca e Oratorio San Nicola 0.