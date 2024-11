Cosenza, guai a fermarsi adesso, ma c'è un grande tabù da sfatare ed è... il “Marulla”

Dare continuità alla striscia positiva e ritrovare la vittoria anche in casa. Sono i due obiettivi che accompagnano il Cosenza verso la sfida di domenica contro la Salernitana. Il successo di Reggio Emilia ha restituito fiducia al gruppo, rigenerato nell’umore oltre che in chiave classifica. La strada verso la permanenza rimane piena di ostacoli. I rossoblù cercano lo slancio prima di giungere alla terza sosta della stagione. I Lupi, come Alvini ha spiegato già pochi giorni fa alla vigilia della sfida con la Juve Stabia, penseranno ad un avversario per volta ma è inevitabile anche fare qualche piccolo pensierino al confronto con il Brescia (trasferta vietata ai residenti di Cosenza). I sei punti a disposizione nei prossimi 180’ possono consentire al Cosenza di arrivare al riposo fuori dalle ultime cinque posizioni, in una condizione molto differente rispetto al post Sudtirol, quando la sconfitta contro gli altoatesini e la conferma piena della penalizzazione.

D’Orazio e soci, intanto, ieri sono tornati a lavorare nel pomeriggio dopo l’allenamento facoltativo di mercoledì. La sessione è stata aperta da una fase d’attivazione, seguita da un esercizio tecnico e un altro a tema. Per concludere, è stato disputata una “partitina”. Oggi nuova seduta in mattinata. Per il prossimo impegno di campionato, Alvini ritroverà Hristov. Il bulgaro rientra dalla squalifica e consentirà al tecnico di avere una scelta in più nel reparto arretrato.

Precedenti. La sentita gara contro la Salernitana ha avuto negli altri tante “edizioni”. Il bilancio in riva al Crati pende in favore del Cosenza, capace di vincere in 19 occasioni. Sette le affermazioni della squadra ospite mentre i pareggi sono 13. Malgrado ciò, i rossoblù non vincono dal 26 novembre 2014 quando si sono imposti per 1-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia di Lega Pro: 1-0 firmato Gianluca De Angelis. Nei successivi incontri sono giunti due pareggi e altrettante sconfitte. Queste ultime sono le più recenti in ordine di tempo. La Salernitana ha battuto il Cosenza per 1-0 sia nel 2019 sia nel 2020. Mai prima di allora si era aggiudicato l’incontro bruzio in due circostanze consecutive. La striscia cosentina più lunga è di 5 incontri tra settembre 1985 e giugno 1991.

Prevendita. Nella giornata di ieri è scattata la prevendita per il match di domenica contro la Salernitana. I rossoblù hanno confermato l’iniziativa delle ultime settimane, rivolta agli Under 15 di scuole, scuole calcio ed associazioni. Per i ragazzi, previa compilazione di un modulo disponibile sul sito ufficiale del club rossoblù (da compilare e consegnare entro le 19 di oggi), saranno garantiti 900 posti in Tribuna B.

La società ha inoltre riportato a 19 euro le curve “Catena” e “Bergamini”. Un incremento di tre euro che è stato già proposto nelle sfide con le altre big di B. Allo stesso prezzo sarà possibile acquistare i tagliandi di tribuna B.

In occasione della partita contro i granata, gli ultras Cosenza 1978 Curva Sud ospiteranno all’interno del settore “Bergamini” diverse vecchie glorie del Cosenza e la famiglia Marulla. Un’occasione per onorare Gigi Marulla, Denis Bergamini, Massimiliano Catena e Gianni di Marzio.