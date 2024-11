Il Cosenza ora può allontanarsi dal baratro: scatta l'operazione sorpasso

L’appetito generato dalla vittoria con la Reggiana può mietere un’altra vittima. Il Cosenza ha un colpo ghiotto in canna. Battendo la Salernitana, infatti, la scavalcherebbero in classifica. Le due compagini sono divise da due punti dopo il turno infrasettimanale, che ha permesso ai silani di guadagnare terreno su tutte. Al “Marulla”, i rossoblù potrebbero avere anche la possibilità di chiudere un cerchio, lasciando le ultime cinque posizioni, nelle quali sono precipitati in seguito alla penalizzazione.

I granata, fino a questo momento, hanno racimolato 4 punti lontano da casa nelle prime cinque uscite dell’anno. La squadra di Martuscello ha dato segnali di miglioramento distante dall’ “Arechi” (pari contro la Reggiana e vittoria di Palermo). Nell’ultima trasferta, tuttavia, a Cremona, ha incassato la terza sconfitta dopo quelle di Bolzano, contro il Sudtirol, e di Mantova.

Rotazione

Alvini, alla terza gara nello spazio di pochi giorni, dovrebbe apportare qualche cambio all’undici di parte. Il tecnico dovrà decidere se mantenere nella formazione titolare Pietro Martino, protagonista di una buona prova al “Mapei” ma appena rientrato in campo dopo un lungo inutilizzo. Se non dovesse esserci il modenese, toccherà a uno tra Hristov e Venturi. Possibile riconferma invece per Dalle Mura e Caporale.

L’allenatore potrebbe ripartire dal 3-4-2-1 utilizzato nelle ultime. D’Orazio sfida Ricci per un posto sulla sinistra. Dall’altro lato è difficile ipotizzare l’assenza di Ricciardi, on fire con Juve Stabia e Reggiana. Ciervo potrebbe ritrovare la titolarità sulla trequarti, alle spalle dell’unica punta. Favoriti per occupare quest’ultima posizione sembrano essere Zilli e Strizzolo.