Cosenza, via all’operazione Brescia tra speranze e continuità da trovare

Non accadeva da due mesi che i rossoblù si facessero riprendere da una condizione di vantaggio. Con la Salernitana, il Cosenza ha visto evaporare due punti dopo l’1-0 di Aldo Florenzi. I silani non erano riusciti a portare a casa la missione neppure nella trasferta di Palermo del primo settembre. Quella sera, i cosentini – avanti per effetto della marcatura di Fumagalli – sono stati poi ripresi a dieci minuti dalla fine da Di Mariano.

Nelle prime dodici giornate, la formazione di Alvini ha messo il naso davanti rispetto agli avversari anche contro Cremonese, Sampdoria e Reggiana. Con i grigiorossi e gli emiliani, Micai e soci hanno conservato l’imbattibilità della propria porta garantendosi i tre punti. Con i doriani, invece, hanno reagito immediatamente al pari, tornando alla conduzione della gara con Strizzolo, dopo tre minuti.

Uno spunto che è mancato nel weekend. I tre punti contro la formazione di Martusciello avrebbero migliorato la classifica dei Lupi, che prima della sosta hanno una nuova opportunità per allungare la serie utile e sopravanzare qualcuna delle rivale coinvolte nella zona bassa.

Il Brescia ha una delle peggiori difese del campionato fino a questo momento ma ha mantenuto la sua porta inviolata soltanto una volta in meno rispetto al team bruzio: tre volte contro le quattro dei rossoblù. La compagine lombarda, inoltre, ha incassato 17 gol, come il Frosinone. Peggio hanno fatto soltanto Modena, Sudtirol (entrambe hanno subìto 19 reti) e Cesena (18). I bresciani sono anche una delle squadre che subiscono il maggior numero di tiri (58) ma sono reduci dalla vittoria di misura contro la Sampdoria.

Una gara che ha restituito morale al termine di un periodo condito da due sconfitte e altrettanti pareggi. Il Cosenza, pertanto, dovrà prestare particolare attenzione ai biancazzurri, desiderosi di ritrovare il successo interno, che manca da più di un mese.

Al “Rigamonti”, gli uomini di Maran sono stati già capaci di battere Palermo, Frosinone e Cremonese ma hanno ceduto a Cittadella e Sassuolo. I silani dovranno aspirare nuovamente alla partita perfetta per avere buone chance di realizzare il secondo acuto esterno consecutivo. Lontano dal “Marulla”, sono imbattuti da fine agosto, quando è giunta l’unica sconfitta esterna del campionato, con il Mantova. Dopo di allora sono giunti tre pareggi e una vittoria. L’obiettivo è continuare su questo tracciato per accumulare fiducia.

Report. Dopo l’allenamento facoltativo di lunedì, ieri mattina i rossoblù hanno proseguito la preparazione in vista del confronto con il Brescia con una seduta sul prato del “Delmorgine”. Il gruppo ha cominciato con una fase di attivazione, seguita da un esercizio tecnico dedicato a chi ha preso parte al match di domenica scorsa dal primo minuto.

Il resto del gruppo ha effettuato un lavoro di corsa. La squadra ha poi completato la sessione con una partita, preceduta da due esercitazioni sul possesso a tema. Oggi è previsto un nuovo allenamento in mattinata.

Intanto, il club silano è stato multato di 2mila euro per il lancio di un petardo nel recinto di gioco compiuto dalla tifoseria (la stessa sanzione è stata comminata anche alla Salernitana). Il giudice sportivo ha squalificato per un turno invece il laterale delle Rondinelle Lorenzo Dickmann che dunque si perderà la sfida contro il Cosenza.