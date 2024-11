Cosenza e padre Fedele, un amore incondizionato. Gli ultrà: “Chiediamo che diventi il cappellano della squadra”

Il rapporto tra la tifoseria cosentina e padre Fedele Bisceglia è da sempre molto saldo. Anche nei momenti più complicati della vita del frate bruzio, i suoi discepoli rossoblù non l'hanno mai abbandonato. Ancor di più oggi tornano a chiedere a gran voce... la sua vicinanza. Il gruppo ultrà Cosenza United si rivolgono a tutti i supporter, alla Società e alla città tutta, presentandosi con una richiesta ben precisa: «Desideriamo esprimere con forza una richiesta che nasce dal cuore della nostra comunità di tifosi e dall'amore incondizionato che nutriamo per i colori rossoblù e per la nostra città. Chiediamo ufficialmente alla Società Cosenza Calcio e a tutte le istituzioni cittadine che il ruolo di cappellano della nostra squadra venga affidato a padre Fedele Bisceglia: non è solo una figura spirituale, ma un simbolo di dedizione, passione e vicinanza alla nostra città e alla nostra squadra. Il suo impegno per i più deboli e la sua vicinanza alla nostra gente lo rendono una figura amata e rispettata da tutti i veri cosentini. La sua presenza non sarebbe solo un valore aggiunto per la squadra, ma un segno di continuità con la tradizione e i valori che il Cosenza Calcio rappresenta. Padre Fedele ha sempre dimostrato un amore sincero per i colori rossoblù, accompagnando la nostra squadra nei momenti di gloria e di difficoltà. Crediamo fermamente che la sua presenza come cappellano possa infondere ai nostri giocatori e a tutto l'ambiente quella carica emotiva e spirituale di cui abbiamo bisogno per affrontare ogni sfida con il giusto spirito. Noi, ultrà Cosenza United, siamo convinti che questo sia il momento giusto per rafforzare il legame tra la squadra, la città e i suoi tifosi, e riteniamo che Padre Fedele, con la sua storia e il suo carisma, sia la persona ideale per rappresentare questi valori. Invitiamo la Società e la città tutta a riflettere su questa proposta e a unirsi a noi nel richiedere che Padre Fedele torni a essere parte integrante della nostra grande famiglia rossoblù».