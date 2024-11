Cosenza, in attacco scocca l’ora di Zilli?

Almeno due dubbi nel Cosenza che si avvicina al match con il Brescia. Massimiliano Alvini riflette sulla formazione da opporre ai bresciani. Il tecnico toscano, tuttavia dovrebbe dare continuità, al blocco sceso in campo nelle ultime settimane. La striscia utile di risultati, che dura da quattro giornate, invita a compiere pochi stravolgimenti.

Malgrado ciò, in due posizioni, l’allenatore di Fucecchio è chiamato a dirimere i nodi presenti. In difesa e in attacco, esiste qualche perplessità.

Nel reparto arretrato, Alvini potrebbe decidere di rilanciare Michael Venturi. Il romagnolo ha collezionato la sua ultima presenza da titolare contro il Cittadella, a metà ottobre. Al “Tombolato”, però, la sua partita è durata 37 minuti, fino all’espulsione per un intervento scomposto su Rabbi.

Dopo aver saltato per squalifica la sfida con la Juve Stabia, è partito dalla panchina contro Reggiana e Salernitana, contribuendo soltanto alla vittoria con i granata, nel finale. Ora contende la maglia da titolare a Pietro Martino, per occupare la casella di terzo di destra della retroguardia, accanto a Dalle Mura e Caporale.

In attacco, molto dipenderà dalle condizioni di Strizzolo, uscito al termine del primo tempo contro la Salernitana. L’attaccante friulano è in dubbio per il “Rigamonti”. Zilli scalpita per aggiudicarsi un posto nell’undici di partenza. In alternativa, toccherà a Simone Mazzocchi, in ombra in questo primo terzo di campionato. Il milanese attende ancora di sbloccarsi. Anche lui, come Venturi, non rientra nella formazione titolare dalla trasferta di Cittadella.

Tradizione negativa. Sono soltanto tre le vittorie del Cosenza a Brescia. Nei 18 precedenti giocati in Lombardia, i rossoblù hanno accumulato molti bocconi amari. I silani sono usciti sconfitti dal confronto con i biancazzurri in 10 circostanze. Sono stati invece 5 i pareggi.

Il ricordo più dolce è certamente legato al playout di ritorno di 17 mesi fa. In campo, le due formazioni sono state invitate a rientrare negli spogliatoi a causa dei disordini che si sono accesi nei settori riservati ai tifosi bresciani in seguito al pareggio realizzato da Andrea Meroni negli istanti finali della sfida. Il difensore monzese in pieno recupero ha replicato al vantaggio firmato ad inizio del secondo tempo da Dimitri Bisoli.

La gara, dopo l’1-1, è stata sospesa per 30’ prima del fischio finale di Massa (senza che la stessa riprendesse). Un risultato poi convertito in 0-3 dal giudice sportivo.

Per l’ultima vittoria maturata sul terreno di gioco bisogna invece fare un salto indietro di 24 anni. Il 16 gennaio 2000, il match è stato risolto da un gol di Francesco De Francesco a dieci minuti dalla fine. Il primo blitz dei Lupi si è registrato a gennaio 1963, siglato dalle marcature di Marmiroli e Lenzi (di Pagani il definitivo 1-2).

Nell’ultimo precedente, i padroni di casa si sono aggiudicati l’incontro per 1-0. Contesa risolta da Bjarnason. L’islandese è andato a segno pure nel precedente di marzo 2021 (2-0, bis di Ayé). Tra il 2018 e il 2-1 di maggio 2023, il Cosenza ha incassato una serie di quattro sconfitte consecutive.