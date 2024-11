Cosenza, il ruolino è quello giusto

Un sommerso di quattro punti che ha ancora una forte incidenza classifica alla mano sul cammino compiuto dal Cosenza fino a questo momento. L’ultimo turno, tuttavia, ha consentito – con notevole merito – alla formazione di Alvini di abbandonare gli ultimi cinque posti della graduatoria. Con 18 punti conquistati sul campo, però, D’Orazio e soci hanno buoni motivi per confidare in una seconda e terza parte di campionato migliore e più distante dalla zona calda. Mantenendo questo trend, infatti, i rossoblù dormirebbero sonni tranquilli. Con la proiezione dei risultati conquistati sinora, durante i primi tre mesi della stagione, i Lupi concluderebbero il torneo cadetto con 49 punti. Sarebbero addirittura 53 senza il -4 patito a fine agosto.

Sfiorare quota 50, ad ogni modo, consentirebbe al Cosenza di migliorare il cammino realizzato nella campagna passata. A maggio scorso, infatti, i silani hanno concluso con 47 punti, a +4 sul quintultimo posto e a -4 dall’ottava posizione. Niente sogni di gloria, dunque, ma la possibilità di strappare un lusinghiero piazzamento e soprattutto la possibilità di non vivere troppe tribolazioni.

Questo è l’obiettivo della formazione di Alvini, rigenerata dalla crescita evidenziata nel corso dell’ultimo mese. Sarebbe un risultato sensazionale, dopo mesi travagliati ed una rivincita forte per l’allenatore toscano che ha sempre espresso parole di grande stima e fiducia nei confronti dell’organico. I Lupi, rimanendo in linea con quanto fatto nelle tredici giornate iniziali, potrebbero ostentare il miglior punteggio in B dell’era Guarascio, anche tenendo in considerazione la media ponderata (nella prima annata 2018-2019, il Cosenza ha chiuso con 46 punti totalizzati in 36 giornate). Per raggiungere il “titolo”, la pattuglia bruzia dovrà mantenere quella «continuità» alla quale ha fatto più volte riferimento l’allenatore durante le ultime conferenze. Ma servirà anche «equilibrio» per sopperire ai momenti di difficoltà alla quale la cadetteria espone giornata dopo giornata.

Solidarietà. Momento particolare vissuto intanto ieri dalla comitiva rossoblù durante uno dei due allenamenti della giornata. La squadra di Massimiliano Alvini ha ricevuto la visita del Cosenza for special dell’Ets Asd Totò, formazione nata dall’accordo di collaborazione sottoscritto un anno e mezzo fa tra il club bruzio e l’organizzazione di volontariato che mira al miglioramento del benessere psico-fisico di ragazzi che presentano una qualsiasi forma di disabilità fisica o intellettiva-relazionale. I “Lupi speciali” sono stati accompagnati dal presidente ed allenatore Luca Cavaliere per la visita che si ripete puntualmente. I ragazzi sono stati ricevuti dall’intero gruppo rossoblù, con in prima linea il direttore sportivo Gennaro Delvecchio e il tecnico Alvini. Hanno poi assistito all’allenamento e per qualcuno c’è stata anche la possibilità di sfidare Alessandro Micai battendo una punizione. Ora l’appuntamento è per il prossimo match casalingo quando il Cosenza for Special sarà presente sugli spalti per gridare «Forza Lupi» e sostenere D’Orazio e compagni, come promesso ieri.