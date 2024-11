Cosenza, nove reti contro la Primavera: va due volte a segno l’olandese Sankoh

Nove reti nell’allenamento congiunto di ieri con la Primavera sotto gli occhi dei piani alti del club.

Il Cosenza di Alvini ha chiuso la prima fase del lavoro prima della gara con il Modena con un 9-1 all’Under 19 di Nicola Belmonte (dopo la sosta saranno impegnati nel derby calabrese con il Crotone attraverso il quale proveranno a reagire alle ultime due sconfitte consecutive contro Bari e Perugia).

Al test del “Marulla” hanno assistito anche Eugenio Guarascio, il direttore generale Beppe Ursino e il direttore sportivo Gennaro Delvecchio. Si tratta della seconda apparizione del patron silano nel giro di una settimana. Era già comparso dalle parti di via degli Stadi infatti nel giorno della rifinitura pre Brescia, quando si è soffermato a parlare con la squadra nello spogliatoio prima della partenza con il bus verso l’aeroporto. L’obiettivo è inviare segnali rassicuranti malgrado le tante voci che circolano.

Intanto, Alvini ha avuto modo di raccogliere alcune indicazioni positive dal match disputato ieri pomeriggio. Mohamed Sankoh ha segnato due reti. Il calciatore olandese, tornato sul terreno di gioco due settimane fa contro la Salernitana, quando ha giocato poco più di un quarto d’ora, prova a mostrare segnali di crescita. Fin qui non è stato in grado di convincere la tifoseria e anche contro i granata il suo ingresso non è stato memorabile. Il 21 tulipano originario della Sierra Leone tenta d’acquisire fiducia con la Primavera, con cui aveva trovato la via del gol pure nell’allenamento congiunto di ottobre. Con lui hanno trovato due volte la porta avversaria anche Ricciardi e Ricci, esterni ai quali Alvini si sta rivolgendo con sempre maggiore continuità.

Nel corso del test, si è rivisto in campo anche Michele Camporese. Il difensore centrale, che ha saltato le partite con Juve Stabia, Reggiana, Salernitana e Brescia (contro le Rondinelle si è rivisto in panchina), ha riassaporato il prato verde ed è riuscito anche a partecipare al registro dei marcatori. A segno, inoltre, sono andati anche Simone Mazzocchi e Tommaso Fumagalli. Il primo si è sbloccato con il Brescia, il secondo è a secco da sei gare. Per la Primavera ha segnato il difensore ex Roma Jean Paul Touadì.

In mattinata, il gruppo era stato impegnato in una riunione video. Oggi riposerà, tornando al lavoro domani per mettere nel mirino la sfida interna di venerdì sera.

Nel frattempo, ieri pomeriggio, è scattata la prevendita per il match con il Modena. Per l’occasione è stata rilanciata la proposta “Lupi allo store”, che ha visto per protagonisti Baldovino Cimino e Riccardo Ciervo dalle 19 alle 20.

Per l’impegno contro i gialloblù, il Cosenza ha confermato l’iniziativa in tribuna B rivolta ad associazioni, scuole e scuole calcio mettendo a disposizione 900 tagliandi per gli under 14 (a margine della consegna di un modulo che deve essere compilato e consegnato entro le 19 di martedì). Inoltre, per lo stesso settore, confermato al costo di 19 euro – verso il quale sono rivolte le telecamere televisive – è stato previsto uno sconto del 10% per gli studenti Unical.

La società per la sfida con la diretta concorrente per la salvezza ha poi deciso di mantenere invariato anche il prezzo dei biglietti delle due curve. Sia la Nord “Catena” sia la Sud “Bergamini” sono state messe in vendita al costo di 19 euro, un prezzo fin qui riservato ai big match. Sorprende che ora sia stato riservato lo stesso trattamento alla sfida contro una formazione in bagarre con i Lupi nella corsa salvezza.