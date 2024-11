Il Cosenza non rompe l'incantesimo del “Marulla”: Mazzocchi risponde a Cotali

COSENZA-MODENA 1-1

Marcatori: 22’ pt Cotali; 35’ st Mazzocchi.

Cosenza (3-4-2-1): Micai 7; Martino 7, Dalle Mura 6.5, Caporale 6; Ricciardi 6 (32’ st Sankoh 6), Charlys 6 (18’ st Fumagalli 6), Kouan 6, Ricci 6 (1’ st Ciervo 6.5); Florenzi 7, Mazzocchi 7.5; Strizzolo 6 (1’ st Rizzo Pinna 6.5). All.: Alvini.

Modena (3-4-2-1): Gagno 6.5; Dellavalle 6, Caldara 5.5, Cauz 6; Di Pardo 6 (29’ st Zaro 6), Santoro 6, Gerli 5.5 (40’ st Battistella sv), Cotali 7 (29’ st Idrissi 6); Palumbo 7.5 (29’ st Magnino 6), Caso 7 (18’ st Pedro Mendes 5.5); Defrel 4.5. All.: Mandelli.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Note: Spettatori: Spettatori 5.031. Espulso: 15’ st Defrel per gioco pericoloso. Ammoniti: Florenzi, Micai, Santoro, Battistella. Angoli: 10-1. Recupero: 1’, 5’.

Un altro punticino che fa classifica e morale. Manca ancora la stoccata vincente per fare valere la legge del “Marulla”, ma il Cosenza rosicchia ancora terreno e tiene accanto a sé il Modena che, per gran parte della gara, rimane in vantaggio e fa la bocca ai tre punti. Sia prima che dopo la rete di Cotali, anche complice l'espulsione di Defrel, che ha sul groppone un paio di gol divorati (clamoroso quello a porta vuota nel finale di primo tempo), i rossoblù creano tanto (il palo di Strizzolo è l'emblema di un primo tempo frizzante, perché anche i canarini spingono e rischiano di far male agli avversari). Nella ripresa, un girata spettacolare di Mazzocchi rimette la gara in parità. Il forcing finale non basta ai “lupi”, che, seppur con qualche rammarico, si devono accontentare del pari. Di sicuro una gran bella partita.