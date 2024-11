Il Cosenza prova l’assalto al Modena. Il ds Delvecchio: "Prematuro parlare di mercato"

Delvecchio si è preso la scena alla vigilia del confronto con il Modena facendo convergere i riflettori su di lui dopo vari mesi in sordina. Il ds aveva fatto gli “straordinari” all’inizio della stagione quando è stato presentato da Eugenio Guarascio insieme al dg Beppe Ursino nella sala stampa “Bergamini” e successivamente è tornato di fianco a Kouan, prima, Rizzo Pinna e Ciervo, in seconda battuta. Quattro mesi e mezzo più tardi è tornato chiarendo l’orientamento del Cosenza per il calciomercato di gennaio: «È prematuro parlare di acquisti e cessioni. Il 29 dicembre giocheremo con il Sassuolo ed è lì quando avremo le idee chiare sulle operazioni da compiere. Ma fino ad allora mancano varie partite, tutti sono parte del progetto. Abbiamo però chiaro un punto, chi arriva qui deve essere pronto a dare il 200%. Allo stesso modo, chi rimane qui deve sentirsi in una famiglia, deve rimanere concentrato e con l’atteggiamento giusto».

Tra i casi specifici è stato tirato in ballo Michele Camporese, rallentato da un infortunio: «Ha dato il suo contributo in maniera ottima all’inizio del campionato. Adesso è appena rientrato da un problema fisico e deve fare i conti con la crescita di Dalle Mura ma rimane un calciatore importante». Il centrale è uno dei calciatori in scadenza. Così come anche Venturi, Martino (hanno entrambi un’opzione per la prossima stagione) e D’Orazio: «Stiamo lavorando per raggiungere un’intesa, un dialogo esiste e andrà avanti ma vale il discorso fatto in precedenza, chi sceglie di restare a Cosenza deve farlo perché ritiene che sia la squadra migliore».

Nessun nome specifico, però, in questo caso. Il ds, poi, ha smentito le voci relative a Fabio Lucioni, che venerdì si è svincolato dal Palermo e tornerà disponibile per un nuovo accordo a partire da gennaio: «Non siamo interessati a lui. Non possiamo permetterci il lusso di compiere valutazioni errate. Abbiamo bisogno di giocatori integri da un punto di vista fisico». Il progetto iniziato proseguirà: «In estate abbiamo deciso di puntare su calciatori giovani e di prospettiva in modo tale da trovare continuità nel prossimo futuro. Guarascio ha sposato fin da subito questa mia idea e ritengo che è stato compiuto un buon lavoro. In un campionato con minori introiti come la serie B è indispensabile tracciare una linea simile. Dalle Mura e Florenzi ci stanno dando grosse soddisfazioni, come sono certo che lo farà anche Kourfalidis».

Il Cosenza è alla ricerca di un terreno di gioco sul quale allenarsi in inverno. L’intesa tra il club e il Real Cosenza non è ancora stata raggiunta: «La società mi ha rassicurato. Mi è stato detto che avremo un terreno di gioco sul quale allenarci pertanto non ho motivi per essere preoccupato per questo. Il “Delmorgine” fortunatamente ad oggi è ancora in buone condizioni ma sappiamo che a breve andrà in sofferenza come ogni anno».

Tema Sankoh Un capitolo a parte per Mohamed Sankoh. L’attaccante olandese non è riuscito ancora ad imporsi: «Sono convinto che può ancora cambiare la sua storia qui. Non è mai semplice ambientarsi in un nuovo paese, a maggior ragione se arrivi in serie B, che in Italia è il campionato più complicato. Ha incontrato diverse difficoltà, lo ammetto, tra queste anche la lingua ma sono convinto che per giudicare pienamente un calciatore bisogna aspettare che giochi prima 4 o 5 partite consecutive. Con questo però non voglio dare responsabilità ad Alvini. Se avesse fatto gol contro lo Spezia avrebbe preso fiducia e la sua stagione sarebbe potuta cambiare».

Testa al Modena Delvecchio ha anche parlato del match di questa sera: «Sarà una partita complicata. Il Modena è stato costruito per qualcosa di diverso. Ha incontrato molte difficoltà ma è reduce dalla vittoria con la Carrarese, una spinta importante sul piano psicologico. Noi dovremo giocare con coraggio, confermando la nostra dedizione. Raggiungendo un risultato positivo possiamo anche pensare a qualcosa in più. Dobbiamo però continuare a lavorare a testa bassa. Mi auguro di vedere il “Marulla” gremito. Questa città è molto calda, lo avverti anche quando vai dal salumiere».

Il ds ha anticipato l’esclusione di Venturi dai convocati. Il centrale si è fermato per un problema al piede e, come ha spiegato il pugliese, «non sarà rischiato contro il Modena». Potrebbe quindi toccare a Pietro Martino, modenese doc, occupare il suo posto in difesa che comprenderà anche Dalle Mura e Caporale. Ricci dovrebbe tornare titolare sulla fascia sinistra dopo l’esclusione col Brescia, quando Alvini gli ha preferito Ciervo. Sulla trequarti, ballottaggio tra Mazzocchi e Fumagalli. Ci sarà anche Aldo Florenzi, tra i migliori dei rossoblù nell’ultimo periodo. Davanti Strizzolo parte in vantaggio su Sankoh.