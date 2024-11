Cosenza, un solo punto col Modena: "Non era una partita facile"

Per la legge dei grandi numeri, nel nono confronto in riva al Crati tra Cosenza e Modena si è verificato un pareggio. Modena sprint, rossoblù di rincorsa. Alla fine però l’1-1 ha soddisfatto ampiamente Massimiliano Alvini, che ha promosso il percorso della crescita della sua squadra in serie utile ormai da sei partite.

Il Cosenza è piaciuto tanto al tecnico toscano: «Abbiamo dominato contro una squadra che ambisce ad arrivare ai playoff. Alla squadra non posso imputare davvero nulla, è sufficiente leggere i numeri della partita per avere un quadro molto preciso. Abbiamo mantenuto a lungo il possesso e tirato tantissime volte. Il Modena ci ha messo in difficoltà soltanto in ripartenza, peraltro su alcuni errori nostri. Dobbiamo sempre valutare il valore dell’avversario, non era una partita semplice ma la squadra l’ha interpretata bene. Mantenere la serie B è un miracolo sportivo in un torneo così competitivo. Questo è qualcosa che deve essere sottolineato. Non ni soffermo mai al risultato ma valuto tutto globalmente. Noi stiamo lavorando tanto per dare una gioia ai tifosi. Siamo sulla buona strada ma non possiamo abbassare la concentrazione». Il tecnico ha poi spiegato che la sostituzione di Luca Strizzolo all’intervallo è stata dettata da un problema fisico per l’attaccante friulano. Le condizioni di quest’ultimo saranno monitorate nei prossimi giorni. Alvini si avvicina alla trasferta di Pisa del 1° dicembre con nuovi dilemmi in attacco (Zilli con ogni probabilità non ci sarà).

Inoltre, l’allenatore non avrà a disposizione neppure Florenzi, che sarà squalificato dopo il quinto giallo del campionato.