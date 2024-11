Calcio a 5 Us Acli-iMARCOs, Armazem riprende a macinare gol. Corporate, il campionato dei bomber: Tufa, Iantorno e Lucarelli

Armazem, se ancora ce ne fosse bisogno, mette in chiaro le cose nel campionato di Premier di Futsal targato Us Acli-iMARCOs. La squadra guidata da Antonio Nardi espugna con grande personalità il campo della Real Cannuzze, vincendo per 9-2 (5 Cortese, 2 Gervasi, Francesco Nardi e Galiano; Salerno, Brecchi). Vittoria convincente della seconda della classe Roglianese: 4-2 contro Giovanile Bianchi (2 Stumpo, 2 Iorno; Maletta, autogol). Gara tiratissima quella tra Spezzano C5 e Soccer San Pietro (altra seconda in classifica), vinta di misura dalla squadra spezzanese per 5-4 (2 Marasco, Barca, Fuscaldo, Bovienzo; 2 Donato, Sprovieri, Zicarelli). Gol e spettacolo anche tra Esaro-United e Don Marano, gara conclusa 6-5 (3 Paulo Cesar, 2 Nudo, Ambrosio; 2 Minervini, 2 Massimilla, Gargiullo). Torna al successo San Luca contro Oratorio San Nicola per 6-3 (3 Falace, 2 Naccarato, Bernaudo; Losardo, Forte, De Luca). Classifica Premier: Armazem* 15, Roglianese* e Soccer San Pietro 12, Real Cannuzze*, Esaro United, Don Marano e Spezzano C5 9, San Luca C5, Calabria Young* 6, Giovanile Bianchi* 3, Oratorio San Nicola* 0. *una partita in meno.

Classifica marcatori: 17 Massimilla (Don Marano), 12 Cortese (Armazem), Brecchi (Real Cannuzze), Marasco (Spezzano C5). In Championship San Giorgio Futsal mette le cose in chiaro e batte la capolista Polisportiva Casali del Manco ereditandone... lo scettro (momentaneo): 5-2 il finale (2 Perri, 2 Bruno, cavallo; Reda, Rota). Non può approfittare dello stop della (ex) prima della classe il Conflenti: rinviata la gara a Mongrassano. Si fa sotto in classifica lo Sporting Casali del Manco, abile a superare per 5-2 contro Futsal Capitano (3 Covelli, Paese, De Luca; Greco, Gallo). Spettacolare 4-4 tra Accademia Calcio e Nuova Celico (2 Grossi, Rija, Grande; Quartucci 2, Vallone, Falcone). Fc Cutura mai domo contro un Lattarico C5 duro a morire come dimostra l’8-7 finale (4 Bruno, 2 Cannataro, Trotta, Artuso; 3 Trotta, 2 Riccardo Lupo, 2 Francesco Roberto Lupo; D’Agostino). Punti preziosi per il Castiglione Cosentino Futsal contro Esaro United Next Gen 7-4 (3 Puia, 2 Fucile, Bruno e autogol; 2 Siciliano, Campolongo, Cimino).