Il Cosenza dovrà rinunciare a Florenzi, l’illuminante “genio” sulla trequarti

All’appuntamento contro il Pisa, il Cosenza si presenterà per la prima volta in questa stagione senza Aldo Florenzi. Il 22enne di Nuoro si è rivelato una risorsa importante con Massimiliano Alvini. Il calciatore sardo ha convinto il tecnico toscano fin dal ritiro. La grossa fiducia riposta gli ha riservato anche le chiavi di un centrocampo a due. Da qualche settimana, però, la posizione del numero 34 è stata definitivamente avanzata per accendere i rossoblù dalla trequarti in avanti. Florenzi ha risposto con ottime prestazioni ma ora salterà per squalifica la sfida contro i nerazzurri di Inzaghi. Il Cosenza, dunque, dovrà trovare soluzioni alternative evidenziando di non patire dipendenza dal centrocampista classe 2002. In questo senso sarà un esame impegnativo per i rossoblù. Alvini ha rinunciato al sardo soltanto nel primo tempo della partita del “San Nicola” contro il Bari. Ora l’assenza sarà full time. Toccherà a chi ne rileverà il posto sfruttare l’occasione alimentando i dubbi di Alvini, fermo restando che la presenza di Forenzi nell’undici è tornata finalmente imprescindibile dopo un anno e mezzo condizionato dai problemi fisici. Il nuorese è un patrimonio molto importante del club di Guarascio. Il suo valore è in forte crescita, dopo la flessione dei mesi scorsi.

Arbitro. Per il confronto di domenica pomeriggio è stato designato Marco Di Bello di Brindisi, arbitro internazionale di lunga esperienza. Ha diretto anche confronti del campionato e della coppa cipriota e ha partecipato alla Copa America 2024 nelle vesti di Var.

Il pugliese ha incontrato il Cosenza in cinque circostanze. I rossoblù lo hanno incrociato per la prima volta nella lontana stagione 2006-2007, in serie D: 2-2 nella trasferta di Angri. Nel campionato successivo, poi, 1-0 casalingo contro la Turris. Si sono trovati invece per la prima volta tra i professionisti ad agosto 2019. In quel caso, sono stati estromessi dalla Coppa Italia dal Monopoli, che si è aggiudicato il confronto valido per il secondo turno della manifestazione con il punteggio di 1-0. A decidere la sfida è stato un gol dell’ex Mendicino (in panchina era presente un’altra vecchia conoscenza, Roselli).

Successivamente, Di Bello ha diretto i Lupi anche in due confronti di serie B. Curiosamente, entrambe le volte in trasferta e in ambo i casi i rossoblù si sono aggiudicati il match. La prima volta, in un periodo fortemente complicato, il Cosenza ha conquistato la sua prima vittoria in campionato a novembre nella gara con il Frosinone (0-2, doppietta di Carretta). I silani sono poi usciti vincitori da un’altra sfida esterna complicata, ad agosto 2022, con il Benevento. Acuto decisivo firmato da Larrivey.

In carriera, Di Bello non ha mai arbitrato il Pisa. In due occasioni però è stato designato come Var (una sconfitta e una vittoria per i pisani). Al Var ha figurato due volte anche nelle partite del Cosenza. In entrambi i casi i rossoblù hanno perso: 1-3 con la Ternana a dicembre 2023 e 1-0 con la Cremonese a gennaio di quest’anno.

La squadra arbitrale nell’incontro dell’“Arena Garibaldi” sarà composta inoltre dagli assistenti Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Paolo Bitonti di Bologna e dal quarto uomo Giorgio Di Cicco di Lanciano. A coadiuvare il lavoro di questi interverranno anche il Var Alessandro Di Paolo di Avezzano e l’Avar Daniele Minelli di Varese.