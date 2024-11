Finale Supercoppa Medici intitolata alla memoria di Totò Schillaci

La finale di Supercoppa organizzata dalla Asd Nazionale Medici Calcio nel nome di Totò Schillaci. La partita, in programma domenica alle 10 al "Pasqualino Stadium" di Carini fra Trinacria Palermo e Napoli, verra' dedicata infatti all'eroe delle notti magiche di Italia 90, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni. Saranno presenti autorità sportive, politiche, amici e soprattutto la famiglia di Totò. I medici di Trinacria Palermo cari al dottore Teo Guzzetta sono campioni d'Italia in carica dopo il successo (2 a 1) ottenuto a giugno in Albania a spese dei colleghi di Cosenza. Il Napoli del dottore Giovanni Borrelli, presidente anche della Asd Nazionale Medici Calcio, detiene invece il trofeo, avendo vinto la Supercoppa 2023 grazie al successo (2 a 1) nel derby con i cugini del Flegrea. Nell'Albo d'oro della manifestazione prevale Cosenza con cinque successi, seguono con uno ciascuno Palermo di Giovanni Imburgia, Melito Porto Salvo, la stessa Trinacria Palermo (nel 2020 vinse 2 a 1 contro il Napoli con doppietta di Costa e gol per i campani di De Micco: la sfida dunque si rinnova), Flegrea e Napoli. La sfida di domenica tra Napoli e Trinacria pone fine alle attività ufficiali del 2024 organizzate dal circuito della Asd Nazionale Medici Calcio.