Cosenza a caccia del tris in trasferta

A caccia dell’ingresso nella storia. I rossoblù, a Pisa, hanno la possibilità di scrivere un record. Il Cosenza non ha mai vinto tre partite consecutive in trasferta nel campionato di serie B. Sarebbe un guizzo molto importante, non solo per i risvolti legati ai primati quanto anche per ciò che significherebbe in classifica espugnare l’“Arena Garibaldi-Romeo Anconetani”. Una missione complica, non impossibile, che consentirebbe di spiccare il volo. I silani, in un colpo solo, potrebbero lasciare la salvezza diretta a -5, staccare la Reggiana e scavalcare Modena, Carrarese (impegnata alle 17.15 all’“Arechi” contro la Salernitana), Sampdoria e Catanzaro, arrivando quasi a toccare la zona playoff, che sarebbe in questo caso solo ad un punto di distanza. Qualcosa inimmaginabile poche settimane fa. Per un salto simile, però, bisogna aggirare un ostacolo estremamente duro, secondo in graduatoria in compagnia dello Spezia. Eppure, nelle ultime cinque partite di campionato, il Cosenza ha viaggiato agli stessi giri. Anzi, a dirla tutta, ha sommato anche un punto in più rispetto ai rivali odierni. La sfida di oggi, pertanto, servirà a capire se gli uomini di Alvini sono davvero capaci di dare del tu ad una delle squadre che in questo primo terzo di serie B ha dimostrato di essere tra le più assortite.

Per l’impresa, i rossoblù potranno contare sul supporto incondizionato dei suoi supporter. Anche contro i nerazzurri, lo spicchio riservato alla tifoseria ospite sarà gremito. Il branco proverà a spingere Micai e soci verso la scalata cominciata ormai da un mese e mezzo. La striscia aperta ha aumentato l’entusiasmo dei Lupi, che dovranno pure fare i conti con assenze pesanti.

L’attacco è decimato a causa delle assenze di Strizzolo e Zilli. E come se non bastasse, ai due infortunati si aggiunge anche Florenzi, fuori causa in virtù della squalifica in seguito al quinto giallo della stagione. Una situazione di semi emergenza negli ultimi metri di campo che chiamerà Alvini a compiere delle scelte, in alcuni casi, inedite.

Le scelte. Sankoh si propone come riferimento avanzato, anche dopo le parole del direttore sportivo Gennaro Delvecchio nella conferenza stampa di dieci giorni fa. L’olandese, tuttavia, parte indietro. Alvini sembra intenzionato a sfruttare il “magic moment” vissuto da Mazzocchi, che peraltro ha nel Pisa una delle sue vittime preferite. Sulla trequarti spazio per Fumagalli e Rizzo Pinna. Quest’ultimo è incalzato da Kourfalidis. Ricciardi e Ricci verso la riconferma sulle corsie laterali. Charlys e Kouan in questo momento non sembrano avere invece preoccupazioni in merito alla titolarità. Anche in difesa si va verso la riproposizione dello stesso terzetto visto all’opera contro il Modena. Dalle Mura leggermente favorito su Camporese per sistemarsi tra Martino e Caporale.