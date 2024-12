Calcio a 5 Us Acli-iMARCOs: Sim Ingegneria c'è! Sorpassi e controsorpassi in Championship. Armazem fa già il vuoto in classifica

Futsal Capitano

Benvenuti al... Gran Premio Us Acli-iMARCOs. Tra gimcane, colpi di scena, sorpassi e controsorpassi prosegue la Championship. A guadagnare la testa della classifica è la Polisportiva Casali del Manco, che ha lottato per avere la meglio di misura su una tenace Accademia C5, battuta 4-3 (2 Reda, Saltino, Rizzuti; Grande, Mazzuca, Attanasio). Determinante il ko della San Giorgio Futsal sul campo del Conflenti, che ha una gara in meno (così come l’Esaro Next Gen United), nell’altro scontro diretto di giornata, terminato sempre 4-3 (3 Gagliardi, Cicco; 2 Cavallo, Scavello). Vittoria di personalità dello Sporting Casali del Manco sul campo del Lattarico C5: 8-3 (4 Covelli, 2 Franco, Quintieri, De Luca; Federico Trotta, Pietro Trotta, Balsano). Castiglione Cosentino corsaro in casa della Nuova Celico, superata 5-1 (3 Principe, Puia, Gaudio; Caputo). Gara spettacolare tra Esaro United Next Gen ed Fc Cutura, vittoriosa per 8-7 (5 Bruno, 3 De Luca; 4 Siciliano, 2 Campolongo, Cimino). L’ultimo colpo in trasferta di giornata l’ha messo a segno Mongrassano, che ha battuto 3-2 Futsal Capitano (Passarelli, Greco; Ricioppo, Currò, Antonucci).

Il turno, così come quelli degli altri tornei (sia Open che Under) è stata caratterizzata dalla scelta di lasciare... un simbolico segno rosso sui volti di tutti i protagonisti dei tornei (organizzatori, giocatori e arbitri) in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Classifica: Polisportiva Casali del Manco 15; Conflenti* e San Giorgio Futsal 13; Sporting Casali del Manco 11; Fc Cutura e Castiglione Cosentino Futsal 9; Mongrassano 8; Accademia Calcio 7; Lattarico 6; Futsal Capitano 3, Nuova Celico 2; Esaro United Next Gen 1*. *una partita in meno. Classifica marcatori: 15 Reda (Polisportiva Casali del Manco), Bruno (San Giorgio Futsal), Gagliardi (Conflenti) e Puia (Castiglione Cosentino) 14. In Premier Armazem consolida il primato battendo la temibilissima Roglianese che tiene testa alla capolista, come dimostra il punteggio finale di 4-2: 2 Francesco Nardi, Costabile Cortese; 2 Iorno. Successo di misura importante per la Real Cannuzze che supera a domicilio Calabria Young per 2-1 (Pianese, Mazzuca; Parise). Grande prova della Giovanile Bianchi che mette a segno 13 gol in casa dell’Oratorio San Nicola. Mattatore di giornata Piccoli, autore di una tripletta. Doppiette per Muraca, Furgiuele e Maletta, gol singoli per Perri, Corrado, Marasco e Bianco. Grandissimo match, infine, tra Don Marano e Spezzano C5, concluso 5-4 per gli ospiti (Marasco, Barca, Scarcello, Fuscaldo, Bovienzo; 2 Massimilla, De Rose e Menervini). Rinviata la partita tra San Luca ed Esaro United.