Cosenza, il Frosinone segna un gol e colpisce quattro pali: finale tra i fischi. Alvini: noi danneggiatissimi

Cosenza Frosinone 0-1 MARCATORI: 13’ pt aut. Martino.

COSENZA (3-4-2-1): Micai 7; Martino 4.5, Dalle Mura 6 (28’ st Sankoh 5), Caporale 6; Ricciardi 5 (13’ st Ciervo 5.5), Charlys 6 (40’ st Kourfalidis sv), Kouan 5.5 (13’ st Rizzo Pinna 5.5), Ricci 5.5 (40’ st Strizzolo sv); Florenzi 6, Fumagalli 5; Mazzocchi 5.5. All.: Alvini.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini 6; Biraschi 6.5, Monterisi 7, Bracaglia 7; Oyono A. 6, Begic 7 (23’ st Ghedjemis 6), Darboe 7, Barcella 6, Marchizza 6.5 (29’ st Garritano 6); Canotto 6.5 (1’ st Kvernadze 6.5), Ambrosino 7 (29’ st Oyono J. 6). All.: Greco.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 5.5.

NOTE: serata nuvolosa, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori 4.407 di cui 93 ospiti. Ammoniti: Kouan, Cerofolini, Begic, Charlys, Dalle Mura, Darboe, Strizzolo, Martino, Barcella. Angoli: 9-3. Recupero: 2’, 6’. Che brutto Cosenza! I rossoblù perdono in casa contro il Frosinone ma lo 0-1 è addirittura bugiardo. Perché i ciociari, autogol di Martino a parte, colpiscono un palo e tre traverse. E anche Micai ci mette del suo nel finale per evitare un passivo peggiore. Al di là di uno sterile fraseggio e qualche tentativo da fuori area, il Cosenza non propone nulla. E stavolta neanche il cuore e il coraggio, finora fedeli compagni di viaggio dei silani, sono bastati: è mancata la qualità nell'ultimo passaggio, nelle conclusioni in porta. Anzi, per una volta, la squadra di Alvini non ha contenuto neanche fisicamente l'avversario di turno. Troppi errori e troppo libertà nelle ripartenze del Frosinone. Che il Cosenza non fosse una squadra di fini stoccatori era risaputo anche quando arrivavano vittorie e pareggi insperati, ma oggi questo limite ha pesato oltremodo ed è venuto fuori contro una squadra che naviga nei bassifondi, seppur con qualità indiscutibili. Una prestazione allarmante, sotto tutti i punti di vista.

Il riassunto della gara Primo tempo 15' - Il Frosinone passa in vantaggio in modo rocambolesco: grande confusione in area con Ambrosino che viene anticipato in area da Martino, ma il difensore devia involontariamente la palla in rete sul tiro di Marchizza che sovrasta Ricciardi. 30' - Il Cosenza cerca di cambiare ritmo alla gara e l'occasione capita sul piede di Florenzi che calcia al volo ma non trova di poco la porta. 34' - Punizione di Fumagalli di poco sopra la traversa. 46' - Il Frosinone manca la rete del 2-0 in contropiede: brutta palla persa da Caporale, Ambrosino si accentra e calcia a giro ma trova il palo. Sulla respinta Canotto calcia alle stelle. Secondo tempo 15' - Il Frosinone sfiora per per tre volte il raddoppio in dieci secondi: prima due salvataggi sulla linea di Mazzocchi prima (con l'aiuto della traversa) e Micai poi su Ambrosino e Oyono che, sulla ribattuta, coglie anche (ancora) la traversa.