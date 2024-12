Calcio a 5, la Pirossigeno Cosenza ci mette... la Cabeça e trova il primo successo stagionale: 4-2 contro l’Italservice Pesaro

Si è fatta attendere ma è arrivata, voluta e meritatissima, la prima vittoria in campionato della Pirossigeno Cosenza. Il 4-2 dei lupi all’Italservice Pesaro porta la firma del solito Cabeça (oggi doppietta per lui), di Mateus (primo centro in rossoblù per il brasiliano da poco approdato al PalaCosentia) e di Gustavo Bavaresco. LA CRONACA DEL MATCH Dopo pochi secondi Cabeça chiama all’intervento di piede Ricordi. Decisivo anche il portiere ospite sul sinistro di prima intenzione di Jefferson deviato in corner. Al 4′ tocca a Mateus impensierire ancora una volta Ricordi. Match molto equilibrato nei primi 10 minuti di gioco. Grande agonismo in campo: sono ben 4 gli ammoniti. Passano in vantaggio i lupi con il solito Anderson Cabeça, che fulmina Ricordi siglando l’ottavo gol stagionale. Rossoblù ad un passo dal 2-0 sulla puntata di Felipinho che scheggia la traversa. Su un destro di pregevole fattura di Galliani al 15′ arriva il pareggio ospite. Sfortunata la Pirossigeno che colpisce un doppio legno in rapida successione con Cabeça e Bavaresco. Botta e risposta continuo. Al 16′ è l’Italservice a rendersi pericolosa con Galliani, provvidenziale il colpo di reni di Lo Conte. Si va al riposo sul risultato di 1-1.

Prima occasione della ripresa di marca pesarese. Palla sanguinosa persa da Jefferson, Tonidandel prova ad approfittarne ma calcia fuori. Azione personale di Bavaresco che ispira Jefferson, conclusione del 23 rossoblù e Ricordi smanaccia in corner. Ennesimo legno colpito dai lupi, stavolta tocca a Felipinho prendersela con la dea bendata. Tornano avanti i lupi sempre con il solito Cabeça e subito dopo Ricordi è bravissimo ad evitare il 3-1 sul sinistro indirizzato sul secondo palo di Restaino. Altro miracolo dell’estremo difensore ospite su Felipinho. Altro episodio chiave del match all’11’ con l’espulsione di Oitomeia per doppia ammonizione. I lupi puniscono subito con Mateus, al primo centro in maglia rossoblù. Accorcia le distanze Pesaro con il gol di Saponara al 16′. Spingono gli ospiti con il quinto di movimento: palo di Galliani quando mancano due minuti dallo scadere. I padroni di casa ristabiliscono subito il doppio vantaggio con la deviazione vincente sotto porta di Bavaresco e lo portano fino alla sirena finale.