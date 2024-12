Il Cosenza è ripiombato nei guai, ma ha quattro partite per risalire

Quattro partite possono far tornare il sereno prima della sosta invernale. Il Cosenza è piombato nell’incertezza con la sconfitta contro il Frosinone. Lo scontro diretto con i laziali era un’arma a doppio taglio e alla fine i silani non sono stati capaci di evitare di ferirsi. Lo 0-1 del “Marulla” ha collocato i rossoblù in terzultima posizione. Dopo sedici giornate di campionato, la squadra di Alvini ha incontrato quasi tutti gli avversari. Un bilancio definitivo del girone d’andata sarà stilato dopo il derby con il Catanzaro. Prima dei giallorossi il gruppo bruzio sfiderà Cesena e Carrarese e giungere alla pausa soltanto dopo aver affrontato anche la capolista Sassuolo. Dodici punti in palio e soltanto un match in riva al Crati, a fronte di tre trasferte. Considerato l’andazzo degli ultimi mesi, potrebbe anche risultare un vantaggio. Guai se così non fosse perché i punti in palio rischiano di influenzare anche i movimenti del calciomercato di gennaio (a prescinderà da ciò che accadrà, i cosentini hanno bisogno di rinforzi, soprattutto tra centrocampo e attacco).