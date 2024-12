Cosenza, possibili cambi in difesa. Alvini potrebbe riproporre titolare l’esperto Camporese

Cesena per riprendere a macinare punti e lasciare la zona calda. Il Cosenza vuole mantenere la striscia aperta lontano dal “Marulla” contro un avversario ferito dagli ultimi due passaggi a vuoto. I silani devono cancellare dalla mente il Frosinone per avvicinarsi alla fine dell’anno solare in condizioni psicofisiche ottimali. Sullo sfondo fa già capolino il derby con il Catanzaro, una gara differente da tutte le altre. Il presente però si impone sul resto ed è sulla partita di sabato che il gruppo rivolge esclusivamente la sua attenzione.

La sfida di pochi giorni fa contro i laziali, intanto, ha fatto sorgere qualche perplessità sulla retroguardia di Alvini. Il tecnico, prima di presentarsi in Romagna, dovrà scegliere se confermare ancora fiducia incondizionata ai tre con cui ha affrontato l’incontro con i giallazzurri oppure se muovere qualche pedina del suo scacchiere. In modo particolare l’allenatore di Fucecchio dovrà decidere se tornare a contare su Michele Camporese. Il giocatore di Tirrenia non vede il terreno di gioco da diverse settimane. Prima a causa di un problema fisico e successivamente per scelta tecnica. Nell’immediato post gara di sabato pomeriggio, Alvini ha spiegato di aver voluto ripetere lo stesso blocco difensivo per dare continuità al terzetto che si era comportato bene recentemente. Un’argomentazione che ha aperto a dei cambi in vista del match contro i bianconeri. In caso di variazioni, potrebbe riaprirsi una chance anche per il centrale cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Sia Delvecchio sia l’allenatore recentemente si sono affannati a spegnere qualsiasi “caso” legato al suo mancato impiego. Malgrado ciò, il difensore più esperto della squadra è rimasto in panchina. Tornando in campo sabato, ritroverebbe uno dei club del suo passato. Con il Cesena, infatti, Camporese ha giocato oltre due lustri fa, collezionando 23 presenze in cadetteria in una delle sue prime stagioni tra i grandi.

Una sfida al passato prossimo anche per Giacomo Calò e Mirko Antonucci, entrambi protagonisti della salvezza dell’anno passato. Il primo ha portato nelle casse del Cosenza poco meno di 300 mila euro. Il secondo, rientrato allo Spezia, ha scelto i romagnoli nonostante un tentativo di inserimento dei Lupi.

Designazione. La sfida del “Manuzzi” sarà diretta da Simone Galipò. L’arbitro di Firenze dirigerà i Lupi per la seconda volta in questa stagione. Nella sua prima assoluta con la prima squadra rossoblù (in un caso ha diretto la Primavera, nel 2019: 4-0 alla Juve Stabia), la squadra di Alvini, poco più di un mese e mezzo fa, ha pareggiato in casa per 1-1 contro la Juve Stabia. Una gara in cui i silani sono rimasti in dieci per mezz’ora a causa dell’espulsione di Hristov. Il fischietto toscano ha accumulato invece cinque precedenti in carriera con il Cesena: due vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio. Malgrado ciò, per i bianconeri sarà la prima volta che lo riceveranno in casa. Fin qui, infatti, hanno avuto Galipò sempre lontano dal proprio feudo.

Con il fiorentino ci saranno anche gli assistenti Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona e Mattia Regattieri di Finale Emilia. Quarto uomo: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato. Inoltre, influenzeranno le decisioni della sfida anche il Var Luigi Nasca di Bari e l’Avar Salvatore Longo di Paola.