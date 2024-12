I rapporti tra la Football Trade e il Cosenza finiscono al Collegio di garanzia: sotto la lente i contratti di tre giocatori

Il Collegio di Garanzia dello Sport, l'organo competente per dirimere le controversie relative al mondo sportivo, ha ricevuto un'istanza arbitrale presentata dalla Football Trade S.r.l., rappresentata dal suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante, l'Agente Sportivo Paolo Paloni. L'istanza è stata depositata contro il Cosenza Calcio S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Eugenio Guarascio.

La controversia nasce a seguito di quattro distinti contratti di mandato stipulati tra la Football Trade e il Cosenza Calcio. Secondo quanto riportato nell'istanza, la Football Trade S.r.l. sarebbe stata incaricata di curare gli interessi della società calabrese, in qualità di intermediario per il trasferimento di calciatori. I contratti in oggetto riguardano diverse operazioni di mercato, tutte avvenute nel periodo compreso tra il settembre 2020 e il febbraio 2022.

Nel dettaglio, i mandati riguardano: