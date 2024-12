Il Cosenza vara l’operazione Cesena. Alvini: "Vogliamo reagire dopo il ko col Frosinone"

Partenza anticipata per il Cosenza che già ieri ha lasciato la città per porre l’attenzione esclusivamente sul match di domani pomeriggio contro il Cesena. Massimiliano Alvini prima della partenza ha parlato del match con i romagnoli: «Incontriamo una squadra forte, un avversario che ha cominciato la stagione per competere per obiettivi diversi dai nostri. Hanno investito tanto in estate, prelevando anche un giocatore che era qui come Calò». Il piano tattico sarà condizionato da alcune defezioni, a cominciare da quella di Charlys, out per squalifica: «Dobbiamo compiere delle scelte, probabilmente modificare qualcosa. Potremmo quindi decidere di optare per un atteggiamento più guardingo e d’attesa, come è successo a Bari, ma stiamo bene ed entreremo in campo per giocare la nostra partita».

Il calendario propone un bel mucchietto di partite nei prossimi sedici giorni. Dodici punti in palio e la possibilità di ridurre l’esigenza causata dal -4. «Ci sono quattro sfide prima della sosta, vogliamo continuare il percorso fatto continuando a migliorare i difetti. Un errore di percorso dopo sette risultati utili consecutivi ci può stare ma purtroppo guardi la classifica e ti rivedi ancora giù, complice l’importante fardello della penalizzazione che influenza i giudizi. Il Cosenza però finora ha fatto un buon campionato perché in sedici partite abbiamo fatto venti punti. I calciatori hanno grande merito di ciò, daremo tutto per fare più punti possibili. Vogliamo reagire dopo la sconfitta con il Frosinone. Ce la giocheremo sempre con tutti, come è nel nostro Dna. Vorrei fare il massimo per i tifosi e la società. Ce la stiamo mettendo tutta per stupire e far innamorare la piazza di questo gruppo, in un clima che non è ancora molto caldo». L’allenatore toscano si è anche soffermato sulla differenza di risultati raccolti nell’ultimo periodo tra casa e trasferta: «I numeri dicono che nelle gare casalinghe abbiamo fatto peggio, i dati sono inconfutabili. Nonostante ciò, però, anche al “Marulla” abbiamo disputato alcune ottime partite. Prestazioni anche migliori di quelle in trasferta ma nelle quali non siamo stati premiati. Ci manca il salto di qualità negli ultimi metri».