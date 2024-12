Il Cosenza si sveglia tardi e il Cesena vince 2-1: secondo ko di fila per i rossoblù

Cesena-Cosenza 2-1

Marcatori: 46’ pt Tavsan, 12’ st Berti, 25’ st Ricciardi.

Cesena: Klinsmann 7; Curto 6, Prestia 7, Mangraviti 6.5; Ceesay 7.5 (38’ st Adamo sv), Calò 6 (33’ st Mendicino 6), Francesconi 6, Donnarumma 6.5; Berti 7 (33’ st Bastoni 6), Antonucci 6.5 (38’ st Van Hooijdonk sv); Shpendi 6 (29’ pt Tavsan 7). All.: Mignani.

Cosenza: Micai 6.5; Hristov 6, Venturi 5.5, Caporale 5 (20’ st Fumagalli 6); Ricciardi 6.5, Kourfalidis 6 (32’st Mauri 6), Kouan 5, Florenzi 6, Ricci 5.5 (43’ st Ciervo sv); Mazzocchi 5 (20’ st Rizzo Pinna 5.5), Zilli 5 (20’ st Strizzolo 5.5). All.: Alvini.

Arbitro: Galipò di Firenze 6.

Note: spettatori 10.732 di 756 ospiti Espulsi: Kouan dopo il fischio finale per comportamento antisportivo. Ammoniti: Kourfalidis, Calò, Micai, Florenzi, Antonucci, Adamo, Strizzolo, Van Hooijdonk. Angoli: 5-3. Recupero: 3’, 7’.

Il Cosenza prova a risalire la corrente anche a Cesena ma – sotto di due reti –, i rossoblù riaprono la sfida ma non riescono a riacciuffare il pari. Fumagalli prova a ripetersi ma Klinsmann mantiene saldi i tre punti dei bianconeri. La squadra di Alvini si arrende: 2-1.

Al “Manuzzi”, primo tiro in porta al sesto da parte di Ricciardi che manda a lato, alla destra di Klinsmann (6’).

La replica del Cesena, al 12’, con Shpendi che di tacco devia il cross di Ceesay, Micai devia in angolo. I romagnoli pericolosi con Berti (salvataggio di Mazzocchi) e Mangraviti (para Micai) nei due corner successivi. Dall’altro lato è Kouan ad avere la palla del vantaggio sul pallone scodellato da Kourfalidis ma Klinsmann si rifugia in angolo.

I calci piazzati di Calò sono sempre pericolosi, il Cosenza lo sa bene. Al 23’, sul destro del play triestino, Prestia sfiora il gol favorito dal flipper con Venturi.

I padroni di casa perdono Shpendi. Al suo posto Tavsan, che segna due gol in nove minuti. Il primo – di testa su cross di Donnarumma – è annullato per fuorigioco. Il secondo, su invito di Ceesay, è regolare. Prima dell’intervallo, Francesconi non è puntuale sul rifornimento basso di Antonucci.

Il Cosenza prova a riorganizzarsi all’intervallo ma i romagnoli raddoppiano al12’ del secondo. La firma è di Berti ma gran parte del merito è di Ceesay che taglia la retroguardia di Alvini e serve il compagno che si aggiusta il pallone aspetta il momento giusto e batte Micai. I bianconeri, in scioltezza, sfiorano il tris ma Tavsan calcia fuori.

Ricciardi riapre il match con una sventola da fuori. A dieci minuti dalla fine, Klinsmann dice no a Fumagalli da pochi passi. Occasione enorme per il pari disinnescata dal portiere di casa.

Nel finale, i romagnoli addormentano il match e ritrovano la vittoria. Al triplice fischio, Kouan – molto nervoso – è stato espulso da Galipò e salterà la trasferta di Carrara.