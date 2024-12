Calcio a 5 Us Acli-iMARCOs, tris di pretendenti alle spalle di Nodo in Corporate. Quanti gol in Championship!

Sim Ingegneria

Un Natale... da capolista. È il trailer anche quest’anno targato Armazem, nel campionato di Premier League Us Acli-iMARCOs. La prima della classe ha battuto 8-3 Giovanile Bianchi (3 Cortese, 2 Gallo, 2 Francesco Nardi, Antonio Nardi; 2 Bianco, Piccoli), consolidando il vantaggio in classifica. Attacco pungente e difesa solida hanno consentito alla Roglianese di battere 4-0 (2 Stumpo, Iorno e Garofalo) Calabria Young. Vittoria di grande importanza per la Soccer San Pietro che espugna per 4-5 il campo della Real Cannuzze (3 Tosto e Viola; 2 Leonetti, Sprovieri, Zicarelli e Gervasi). Restando in tema di vittorie esterne, da applausi il successo di San Luca contro uno Spezzano C5 mai domo, battuto 4-3 (2 Marasco, Bovienzo; 3 Falace e De Luca). Mantiene il fattore campo Esaro-United, vittoriosa per 7-3 contro Oratorio San Nicola (3 Paulo Cesar, Mazzei, Lecce, Cipolla e Occhiuzzo; Diodato, Losardo e Forte). Classifica: Armazem 21; Soccer San Pietro, Roglianese, Esaro United 15*; Real Cannuzze e Spezzano C5 12*; Don Marano e San Luca 9*, Giovanile Bianchi e Calabria Young 6; Oratorio San Nicola 0. *Una partita in più

Classifica capocannonieri: Massimilla (Don Marano) 19, Cortese (Armazem) 16, Marasco (Spezzano C5) 15. In Championship la competizione terrà tutti col fiato sospeso fino all’ultima giornata. Polisportiva Casali del Manco non molla la vetta della classifica e va a vincere in trasferta contro Castiglione Cosentino Futsal per 4-5 (4 Puia; 2 Salatino, Fiorita, Pisani e Rizzuti). San Giorgio Futsal vince una gara tosta contro Accademia C5 per 4-2 (2 Bruno, Nodjar e Cavallo; Chirillo e autogol). Sporting Casali del Manco partecipa da protagonista alla gara più ricca di reti della settimana: 9-6 contro Esaro United Next Gen (4 Covelli, 3 de Luca, 2 Ferraro; 4 Rapanà, Piraino e Madera). Asd Conflenti batte 8-0 (3 Gagliardi, 2 Villella, 2 Butera e Vennera) Futsal Capitano e continua a frequentare i quartieri alti della classifica. Benissimo anche Fc Cutura, protagonista con un ottimo 7-3 contro Nuova Celico (4 De Luca e 3 Bruno; 2 Casole e Sagno). Mongrassano fa valere il fortino amico nel 4-0 contro Lattarico C5 (Ricioppo, Massaro, Currò e Bosco).