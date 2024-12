Il Cosenza deve blindare la porta

Un’altra grossa insidia esterna per il Cosenza, impegnato sabato pomeriggio a Carrara. La squadra apuana è tra quelle che hanno ottenuto la maggiore percentuale di punti complessivi nel proprio impianto di gioco. I giallazzurri hanno perso soltanto una volta nel proprio feudo fino a questo momento. Nelle partite interne hanno conseguito 15 punti frutto di quattro vittorie e tre pareggi. Meglio hanno fatto soltanto in quattro: Spezia, Pisa, Cesena e Sassuolo. I Lupi, scivolati a Cesena, dovranno prestare molta attenzione al prossimo avversario che dopo un periodo di rodaggio e il cambio di allenatore sono riusciti a risalire la classifica allontanandosi dalle posizioni più scomode. Una vittoria, tuttavia, permetterebbe ai silani di avvicinarsi sensibilmente, portandosi ad appena un punto di distanza, accorciando sui piazzamenti mediani.

La formazione di Calabro non si è distinta per la propria vena realizzativa. Meno dei marmiferi (14 gol) hanno segnato soltanto Frosinone (13) e Cittadella (10). Nelle prime diciassette giornate è stata la terza squadra ad aver calciato di meno. Terzultima anche per tentativi nello specchio della porta ma con una percentuale maggiore rispetto al Cosenza che malgrado sia la compagine ad aver calciato di più di tutta la serie cadetta ha la terzultima percentuale per tiri nello specchio della porta (27.6%). I silani, per aumentare le proprie chance di ottenere un risultato favorevole, devono evitare gli errori difensivi commessi con il Cesena. In linea generale, la pattuglia di Alvini subisce almeno un gol da due mesi consecutivi. Dovrà tornare quindi ad abbassare la saracinesca. Il tecnico, apparso insoddisfatto per le azioni che hanno consentito ai romagnoli di andare a segno sabato scorso, potrebbe cambiare nuovamente qualcosa nelle scelte del terzetto arretrato.

L’allenatore toscano sarà però costretto a rivedere anche il suo centrocampo, complice l’assenza di Kouan, espulso dopo il fischio finale del confronto contro gli uomini di Mignani. L’ivoriano sarà sostituito da Charlys, assente per squalifica al “Manuzzi” ma pronto a rientrare dopo aver rispettato il suo stop disciplinare. In settimana, poi, deciderà se confermare anche Kourfalidis e Florenzi oppure se dare spazio a Mauri, tornato in campo per pochi minuti contro i bianconeri, nel tentativo di offrire al suo undici linee di passaggio differenti per aumentare l’imprevedibilità nella metà campo rivale. Proprio questo è stato uno dei nei imputati recentemente al team bruzio.

I rossoblù, intanto, anche ieri hanno preparato la sfida con una seduta effettuata sul prato del “Delmorgine”. Sessione aperta da esercizi di attivazione e forza in palestra. Dopodiché, il collettivo silano è stato impegnato in un rondo a tema e in duelli a numeri ridotti e successivamente una partita a numeri ridotti. Oggi altra seduta in mattinata.

Scattata, nel frattempo, la prevendita per il match contro i toscani. I biglietti del settore ospite sono stati immessi in vendita al costo di 15 euro.