Cosenza, striscia negativa da spezzare. L'appello congiunto cade nel vuoto: derby precluso ai tifosi ospiti

Non è bastato l’appello di Eugenio Guarascio e Floriano Noto, che martedì hanno auspicato un derby con i tifosi di ambedue le tifoserie. Il comunicato congiunto dei presidenti delle due squadre ha seguito le precedenti reazioni politiche. Tuttavia, nella giornata di ieri è stato compiuto l’ultimo passaggio burocratico per il divieto della trasferta del “Marulla” ai sostenitori del Catanzaro nel “Boxing day”. Nell’ultimo turno del girone d’andata, pertanto, il settore ospiti dello stadio bruzio resterà vuoto. La firma del prefetto ha chiuso la telenovela. Nelle prossime ore il divieto diventerà ufficiale.

Spezzare la serie negativa. Il Cosenza, però, deve prima pensare alla Carrarese. I rossoblù non possono permettersi distrazioni considerata la posizione in classifica, tornata deficitaria con gli ultimi due passi falsi consecutivi compiuti. Allo stadio dei Marmi, la formazione di Massimiliano Alvini vuole spezzare la serie di dischi rossi per ritrovare la vittoria ed evitare in questo modo di ripetere la crisi dell’anno passato quando ha totalizzato tre battute d’arresto consecutive contro Catanzaro, Ternana e Cittadella.

Arginare la serie negativa diventa un obiettivo prioritario, muovere costantemente la classifica è invece il secondo. Davanti a sé, i Lupi avranno il muro giallazzurro. I toscani hanno problemi di sterilità in attacco ma l’altra faccia della medaglia, che sta avendo un peso notevole sul buon andamento intrapreso, è costituita dal fatto che sono la seconda squadra ad aver conservato più volte l’imbattibilità in questo campionato. I marmiferi, infatti, hanno terminato senza subire neppure un gol in nove circostanze, oltre la metà delle volte. Il Cosenza dovrà “spremersi” per fare lo scacco alla formazione di Calabro.

Gli ex della sfida. Contro gli apuani, i silani ritroveranno due vecchie conoscenze. Con i giallazzurri si sta ritagliando discrete soddisfazioni Devid Eugene Bouah (13 gare nella disastrosa campagna 2020-2021). L’ex Roma ha segnato due gol in questo campionato. Un bottino che gli consente di essere il terzo miglior realizzatore della sua squadra. Fermo ad una marcatura invece l’attaccante Mattia Finotto. Il calciatore, mai a segno con la casacca bruzia (ha giocato solo 16 gare), dopo essere stato uno dei protagonisti della Carrarese nella passata stagione (10 gol), ha ritrovato il bersaglio in serie B a distanza di due anni contro il Sudtirol alla fine di agosto. Dopodiché è entrato in letargo. I Lupi dovranno prestare attenzione alla sua voglia di rivincita.

Sono due anche i giocatori del Cosenza con un passato nel team toscano. Protagonisti in giallazzurro sono stati Thomas Vettorel e Giacomo Ricci. Il secondo portiere rossoblù ha mantenuto dodici volte la sua porta inviolata in 36 partite nella stagione 2021-2022. Trentotto gettoni anche per il terzino livornese, che con gli apuani si è fermato nel terzo turno playoff di serie C nel torneo 2018-2019.