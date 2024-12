Derby Cosenza-Catanzaro, il pericolo caro-biglietti turba tifosi... e sindaci. De Santis (Rovito): “Sarebbe una presa in giro”

Cresce l’indignazione tra i tifosi del Cosenza per la notizia, ancora non ufficialmente confermata, di un possibile aumento dei prezzi dei biglietti per il derby del 26 dicembre contro il Catanzaro. Una decisione che, se confermata, rappresenterebbe un’ulteriore delusione per i sostenitori rossoblù, già frustrati da tempo per il mancato coinvolgimento nelle scelte della società.

Particolarmente critici sono i tifosi della provincia, che oltre al costo del biglietto devono affrontare ulteriori spese per il viaggio verso lo stadio e altre necessità logistiche. Uno sfogo emblematico arriva di Rovito, Giuseppe De Santis «Dire che sono indignato è poco! Sarebbe un’ulteriore presa in giro per tutti noi. Chiedo alla società di rivedere i prezzi, soprattutto per le curve, e di non approfittare della passione dei tifosi».

Il primo cittadino ha anche aperto alla possibilità di un incontro con il presidente Eugenio Guarascio, auspicando un dialogo costruttivo sulla questione dei prezzi. «Sono disponibile, insieme ad altri colleghi sindaci, a confrontarmi con la società per trovare una soluzione che rispetti i tifosi e sostenga la loro presenza allo stadio».