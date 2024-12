Cosenza, Guarascio ha toccato il fondo: prezzi del derby alle stelle. Ai tifosi viene chiesto di barattare la passione con la dignità. E Ursino che dice?

Follia. Non c'è altro termine da accostare alla scelta del Cosenza calcio di gonfiare il costo dei biglietti in vista del derby. Cifre spropositate, che suonano più di provocazione che di scelta ponderata. Una follia, appunto. Perché, fatta eccezione per i non abbonati (essendo la Giornata rossoblù, come programmato, toccherà pagare anche a loro ma da 19 euro in su in base al settore scelto), i supporter del Cosenza vorranno vedere il derby dovranno letteralmente svenarsi. In un periodo dell'anno, poi, in cui le spese non mancano. Una famiglia di quattro persone che vorrebbe presentarsi nei settori più popolari (le due Curve) dovrebbe scucire 120 euro, per non parlare di coloro i quali oserebbero (è il caso di dirlo) di accomodarsi in tribuna (la A e la B costano rispettivamente 52 e 38 euro a tifoso). Che si tratta di una follia era stato già detto?