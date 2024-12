Cosenza, si fa sempre più dura: l'eurogol di Cicconi lancia la Carrarese e stende i “lupi”

Carrarese-Cosenza 1-0

Marcatore: 32’ st Cicconi.

Carrarese (3-4-2-1): Bleve 6; Zanon 6 (26’ st Belloni 6), Illanes 6.5, Oliana 6.5; Bouah 6.5, Zuelli 7, Schiavi 7, Cicconi 7.5; Cherubini 6.5 (32’ st Panico 6), Shpendi 6 (32’ st Finotto 6); Cerri 6.5 (39’ st Palmieri sv). All.: Calabro.

Cosenza (3-4-2-1): Micai 7; Sgarbi 6.5, Dalle Mura 6, Caporale 6.5 (40’ st D’Orazio sv); Ricciardi 5.5, Kourfalidis 6, Charlys 5.5 (33’ st Strizzolo 5.5), Ricci 5 (1’ st Ciervo 5.5); Florenzi 4, Fumagalli 5.5 (1’ st Mazzocchi 5.5); Zilli 5.5 (20’ st Mauri 5.5). All.: Alvini.

Arbitro: Forneau di Roma 1 6.5.

Note: spettatori 3.343 di cui 215 ospiti. Espulsi: 33’ pt Florenzi per doppia ammonizione. Ammoniti: Illanes, Fumagalli, Zanon, Cicconi. Angoli: 6-3. Recupero: 3’, 4’.

Terza sconfitta consecutiva per il Cosenza. Buio pesto per il club silano a pochi giorni dal derby. Natale amaro e pieno di polemiche per una strategia societaria sempre più confusa ed approssimativa. Allo stadio dei Marmi, rossoblù trafitti da un eurogol di Cicconi. Il primo tentativo, al quarto d’ora, è di Cerri che si avvita di testa sul cross di Schiavi ma manda alto. Un minuto più tardi la Carrarese è molto più pericolosa perché Shpendi, a centro area colpisce la traversa sul traversone di Cherubini. Poi al 21’, Micai respinge il tentativo di Cicconi. Il Cosenza poco dopo la mezz’ora rimane in dieci per la doppia ammonizione di Florenzi. I rossoblù provano a rendersi vivi dall’altro lato nel recupero ma Bleve respinge la punizione di Fumagalli. Nel secondo tempo, Alvini si presenta con Mazzocchi e Ciervo al posto di Fumagalli e Ricci. L’esterno di Latina, al sesto, rientra sul destro ma non trova la porta. La Carrarese torna pericolosa al quarto d’ora. Ricciardi recupera il pallone ma poi lo riperde in area, Shpendi calcia in diagonale ma Micai è bravo ad opporsi. I toscani attaccano ma producono poco fino a tredici minuti dalla fine quando firmano l’1-0 con un’invenzione di Cicconi. L’esterno di Calabro si coordina in maniera perfetta e infila il pallone nell’angolo sul suggerimento dalla bandierina di Zuelli. Una rete straordinaria che condanna il Cosenza.