Cosenza, tifosi scoraggiati ad Alvini: “Mister, ti vogliamo bene, ma devi farti acquistare giocatori”. Ennesimo Natale amarissimo VIDEO

Un'altra sconfitta. La terza di fila. E proprio a pochissimi giorni dal derby contro il Catanzaro che, probabilmente, non ha mai avuto un peso specifico così importante. Perché il Cosenza si presenterà alla gara di Santo Stefano all'ultimo posto in classifica. Il peggiore degli incubi. La tifoseria rossoblù che ha raggiunto Carrara in massa (anche stavolta) a fine gara ha parlato alla squadra, al tecnico e al ds Delvecchio. Nessuna parola contro tecnico e giocatori, semmai la consapevolezza di avere una squadra con limiti tecnici che fa difficoltà a galleggiare in categoria. Da qui l'invito ad acquistare giocatori nella sessione invernale. Un passaggio che non sarà possibile prima del mercato di gennaio. E il derby si giocherà giovedì, con un gruppo che ha il morale sotto i tacchi. Uno stato d'animo acuito dalla tragicomica vicenda legato al prezzo dei biglietti per il derby, prima portati alle stelle e poi sgonfiati dopo la “sommossa-social”. Anche questo Natale segue il leitmotiv di quelli passati: amaro. Amarissimo.