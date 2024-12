Serie A futsal, per una Pirossigeno Cosenza gagliarda la beffa si materializza nel finale: rossoblù battuti a Genzano

Non c’è che dire. Perdere così fa male. È però davvero una bella e gagliarda Pirossigeno Cosenza quella che, dopo la prima vittoria, va ad un passo dall’interrompere la striscia negativa esterna sul difficilissimo parquet dell’Ecocity Genzano che stasera sfoggiava anche la sua stella: Ricardinho. Al PalaCesaroni i rossoblù costringono i padroni di casa a soffrire fino alla sirena finale per strappare l’intera posta in palio. Segna Micheletto nel primo tempo, nella ripresa si sblocca Felipinho e firma l’1-1 che resiste fino a 15 secondi dallo scadere quando, ancora Micheletto, regala il successo alla squadra di Marìn.

La Pirossigeno Cosenza scesa in campo a Genzano

I rossoblù rientrano in campo con la grinta giusta e al 5′ trovano il punto del meritato pari. Mammarella è miracoloso sul piattone angolato di Bavaresco ma non può nulla sul tap in vincente di Felipinho, che trova così la prima marcatura in campionato. I padroni di casa si buttano nuovamente all’attacco nel tentativo di ristabilire il vantaggio ma Lo Conte sfodera tutti i suoi riflessi sul destro potente di Fantecele. Il pipelet rossoblù è decisivo anche sul bolide di De Oliveira destinato in fondo al sacco, la sua deviazione manda infatti il pallone a stamparsi sulla traversa. All’ultimo assalto, a soli 15 secondi dal termine, l’Ecocity trova la rete che vale i 3 punti, ancora con Micheletto.

IL TABELLINO

ECOCITY GENZANO-PIROSSIGENO COSENZA 2-1 (pt 1-0)

GENZANO: Mammarella, Ricardinho, De Oliveira, Taborda, Micheletto. Di Ponto, Romano, Lara, Bissoni, Siddi, Pedrinho, Fantecele. All. Marìn