Derby di Calabria, la carica del gruppo Cosenza United: "Dirigenza non all'altezza ma contro il Catanzaro sosteniamo la squadra"

Tira aria di derby in riva al Crati. In vista della partita di domani tra Cosenza e Catanzaro, il gruppo Cosenza United ha rilasciato un comunicato: "Desidera esprimere la propria posizione in merito alla situazione attuale della nostra squadra del cuore. Siamo consapevoli delle difficoltà che la squadra sta affrontando e vogliamo ribadire il nostro sostegno incondizionato ai calciatori e allo staff tecnico, che si trovano a dover affrontare sfide non solo sul campo, ma anche a causa di una dirigenza che, purtroppo, non è all'altezza delle aspettative. È fondamentale, come tifosi e sostenitori, rimanere uniti e far sentire la nostra vicinanza alla squadra, che è incolpevole delle scelte e delle direzioni intraprese da chi la guida. In questo momento di difficoltà, è nostra intenzione incoraggiare i ragazzi in campo a dare il massimo per onorare i colori rossoblù. Invitiamo tutti i tifosi nel sostenere la squadra durante il derby, dimostrando che, nonostante le avversità, il nostro amore per il Cosenza è più forte di qualsiasi ostacolo. Insieme possiamo fare la differenza e far sentire la nostra voce".