Futsal Cosenza, ecco chi brinda a fine anno: No.Do.S.D., Armazem, Conflenti e San Giorgio

Tra brindisi, regali e bollicine evapora anche l’ultima gara delle leghe di Futsal Us Acli-iMARCOs. In Corporate si consolida il vantaggio della capolista No.Do.S. che viaggia a punteggio pieno (a quota 15) grazie al successo contro Bunx per 2-0 (Chierchia e Lucarelli). In grande spolvero Ntt Data, che ha battuto 7-2 la quotata new entry Barci Engineering (3 Principe; Falace, Gallo, Capalbo e autogol; doppietta Iantorno). Gol a grappoli tra Sim Ingegneria e Retroscenza Barbieri, vinta dagli ingegneri per 9-6 (2 Vilardo, 2 Toto, 2 Fabiano, Romano, Megna ed Esposito; 3 Leone, Maione, Pandolfi e Kridene). Grande prova di Omnia È che ha superato per 11-7 una Disintegra indomita (6 Tufa, Novellis 3, Cerasuolo e Vecchié; 3 Florio, 3 Luci e Petrungaro). La palma di gara più combattuta della giornata va ad Hypro-Green&Green termina 3-2 (Cerchiaro, Abduelrhaman e Cardenas; Morelli e Carpenito). Classifica: No.Do.S.D. 15; Ntt Futsal Club 12; Barci Engineering, Bunx, Omnia È, Hypro srl 9, Disintegra Fc e Sim Ingegneria 6; Retroscena Barbieri e Green&Green 0.

Classifica marcatori: Tufa 18 (Omnia È), Lucarelli (No.Do.S.) e Iantorno (Barci Engineering) 13. In Premier League Armazem chiude l’anno con l’ennesimo successo stagionale. Ne ha fatto le spese Oratorio San Nicola, battuta per 11-5 (5 Cortese, 3 Francesco Nardi, 2 Fera e Antonio Nardi; 2 Diodato, Iorio, Forte e De Luca). Vittoria esterna di misura per la Roglianese che supera a domicilio la Soccer San Pietro grazie a una rete di Falbo. Don Marano lotta e ha la meglio contro Real Cannuzze, battuta 9-5 (5 Massimilla, 2 Parrilla, Tedesco e Minervini; 2 Tosto, Mazzuca, Santo Viola e Andrea Viola). Calabria Young-Giovanile-Bianchi è stato un match spettacolare, chiuso sul punteggio di 5-5 (3 Cosentino, Scornaienchi e D’Ambrosio; 2 Marasco, 2 Piccoli e Bianco). Vittoria a tavolino, infine, per Esaro United contro Spezzano C5. Classifica: Armazem 24; Roglianese 18, Esaro United* e Soccer San Pietro 15; Don Marano, Real Cannuzze e Spezzano C5 12*; San Luca 9*, Giovanile Bianchi e Calabria Young 7; Oratorio San Nicola 0. *Una partita in più.