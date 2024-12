Il Cosenza si illude con Venturi, poi in 4' il Sassuolo ribalta la partita (2-1)

Sassuolo - Cosenza 2-1

Marcatori: 15’ st Venturi, 41’ st Moro, 45’ st Lipani.

Sassuolo: Moldovan 6; Toljan 6.5, Odenthal 6, Muharemovic 5.5, Doig 6 (12’ st Pieragnolo 6); Boloca 6.5, Ghion 5.5 (27’ st Lipani 7); Berardi 7 (48’ st Iannoni sv), Thorstvedt 6.5, Laurienté 6.5 (48’ st Antiste sv); Russo F. 5.5 (13’ st Moro 7). All.: Grosso.

Cosenza: Micai 6.5; Sgarbi 6.5, Venturi 7, Dalle Mura 6; Ciervo 6 (19’ st Ricciardi 5), Charlys 6.5 (43’ st Mauri sv), Kourfalidis 6.5, Cimino 6 (43’ st D’Orazio sv); Kouan 6, Florenzi 6.5 (33’ st Rizzo Pinna 5.5); Strizzolo 5.5 (18’ st Zilli 5.5).

Arbitro: Santoro di Messina 6.5.

Note: ammoniti: Zilli, Lipani, Charlys, Venturi. Angoli: 6-0. Recupero: 0’, 6’.

Il 2024 del Cosenza passa in rassegna con la cocente delusione di Reggio Emilia. La formazione di Alvini, lotta, gioca tutte le sue carte ma è costretta a chinare il capo davanti alla capolista. Il finale di partita questa volta lascia l’amaro in bocca ai rossoblù, capovolti dal Sassuolo dopo un’ottima partita. I silani, avanti al quarto d’ora del secondo tempo con Venturi, hanno accarezzato il colpaccio al “Mapei Stadium” fino a quattro minuti dal novantesimo. Il gol di Moro ha riequilibrato la sfida ma, poi, i neroverdi hanno anche completato la rimonta. L’enorme qualità della squadra di Grosso ha fatto la differenza. Scucchiaiata sublime di Berardi, aggancio di Lipani e tiro sul primo palo che non lascia scampo a Micai. Il Cosenza arriva alla sosta invernale con l’ultimo posto in graduatoria.