Cosenza, per la salvezza serve il miglior Florenzi

L’inizio del nuovo anno coincide sempre con una lista di buoni propositi. Il 2025 non farà eccezione per Aldo Florenzi e il Cosenza, arrivati al girone di ritorno con diverse mancanze da risolvere. Il sardo ha già chiuso il 2024 con un traguardo importante ma adesso dovrà gettarsi a capofitto verso nuove mete.

A cominciare da domenica, quando al “Marulla” si presenta la possibilità di spazzare via i difetti del recente passato, inaugurando una nuova era. Il primo obiettivo di Micai e soci, contro il Mantova, è di scacciare il trend di profondo torpore nel quale sono precipitati nell’ultimo mese.

Prima della sosta invernale, i rossoblù hanno perso quattro delle cinque partite meno lontane. I silani non vivevano un ciclo così negativo dal periodo compreso tra dicembre 2022 e gennaio 2023. In quel lasso di tempo i Lupi hanno inanellato la stessa serie di risultati neri, adagiandosi sul fondo della classifica. La storia si è ripetuta adesso, a distanza di due anni. Il Cosenza quella volta reagì alla mega crisi con la vittoria ottenuta contro il Parma a fine gennaio. Un match risolto proprio dalla prodezza del centrocampista di Nuoro dopo pochi minuti di gioco.

Il talento sardo è tornato ad essere uno dei giocatori più positivi all’interno della rosa bruzia. Alvini lo ha ricollocato al centro del progetto cosentino. Il numero 34, però, è fermo all’unico gol di questo campionato, realizzato a inizio novembre contro la Salernitana. Una splendida marcatura che da sola non è bastata per consentire al collettivo rossoblù di ritrovare il successo casalingo ma che quantomeno gli ha permesso di ritrovare la gioia personale a quasi due anni dall’ultimo guizzo, vale a dire quello rifilato ai ducali.

Il numero 34 si è perso soltanto due gare da quando è cominciata la stagione, contro Pisa e Catanzaro. In tutti gli altri casi, ha fatto parte dell’undici titolare di Massimiliano Alvini, ad eccezione della trasferta di Bari dello scorso mese di settembre.

Contro i virgiliani dovrà tornare ad accendere il gioco dei Lupi sulla trequarti. Il suo contributo risulterà molto importante per il buon esito del confronto con la squadra di Possanzini. In attesa dei rinforzi di gennaio, i silani non possono prescindere da Florenzi, uno degli elementi di maggiore qualità presenti in organico.

Il nuorese deve tornare a lasciare il segno. Già in passato, malgrado la giovane età e l’esperienza, è stato chiamato a rivestirsi di responsabilità per permettere al Cosenza di compiere una complicata risalita in classifica. Sarà così anche questa volta. Tra quelli presenti, è il secondo giocatore con il numero di presenze con la casacca silana, alle spalle di Tommaso D’Orazio. Con il Sassuolo, prima della sosta, è entrato a far parte della lista dei centenari della storia del club. Un fattore che da solo lo carica di responsabilità e lo lega ancora di più alla piazza che da tempo lo ha indicato come uno dei suoi beniamini prediletti.