Cosenza, è il giorno di Artistico. Su Camporese c'è la Triestina

Nella seconda parte di campionato, il Cosenza rincorrerà il primo gol di testa di questa stagione. I rossoblù sono l’unica formazione della categoria a non aver segnato ancora neppure una volta con questo fondamentale. I silani, inoltre, sono nelle posizioni di coda per la percentuale di duelli aerei vinti (321 su 687: 46.7%). Registri peggiori soltanto per Reggiana (44.3%), Salernitana (44.1%), Juve Stabia (43.8%) e Sampdoria (43.5%). Il miglior saldo nell’organico bruzio è quello di Tommaso D'Orazio. Il capitano silano ha una percentuale del 68%. Il numero undici è seguito da Caporale (67.1%) e Dalle Mura (66.7%).

Calciomercato. Intanto, il mercato del Cosenza non decolla. Chiuse le esperienza di Sankoh e Begheldo (quest’ultima a titolo temporaneo) in riva al Crati, i rossoblù devono ancora liberarsi degli altri esuberi presenti in organico. Tra questi anche Michele Camporese. Il toscano non proseguirà la stagione con la maglia silana, come è ormai chiaro da tempo. Il centrale è un separato in casa e aspetta di chiarire il suo futuro. Le richieste non mancano. Ha mercato in B ma soprattutto in serie C, con la Triestina che si è unita alla lista delle squadre che lo marcano da vicina in attesa che il Cosenza dia il visto definitivo al suo addio.

In entrata, oggi è il giorno di Gabriele Artistico. L’attaccante romano di 22 anni, il primo per numero di subentri nell’attuale serie B (16 volte in 20 partite), è un promesso sposo dei Lupi già da alcuni giorni, dopo che i tentativi di inserimento su di lui di altre formazioni è caduto nel vuoto. Il calciatore di proprietà della Lazio si unirà alla squadra di Massimiliano Alvini in prestito. In attacco, il direttore sportivo Gennaro Delvecchio valuta la possibilità di aggiungere un’altra prima punta ma prima di farlo deve separarsi di uno tra Luca Strizzolo e Massimo Zilli.

Designazione. Sono dieci i precedenti con Antonio Giua di Olbia. L’arbitro sardo ha diretto il Cosenza per l’ultima volta a marzo 2023. In quella circostanza, i silani sono stati sconfitti per 4-0 dal Genoa. In totale, il bilancio è di sei vittorie, tre sconfitte e un pareggio. Nei quattro precedenti relativi al campionato di serie B sono giunti tre kappaò ed una sola vittoria. Quest’ultima è avvenuta nella prima direzione in cadetteria ed è anche l’unica al “Marulla” di Giua nella categoria d’argento. A ottobre 2018, i rossoblù hanno superato il Foggia per 2-0 con la doppietta di Gennaro Tutino. Successivamente, oltre alla rotonda sconfitta di Genova, si sono registrate anche quelle di Lecce a febbraio 2021 (3-1: vantaggio con Gliozzi poi replica di Coda, Mancosu e Meccariello) e nel derby con la Reggina di marzo 2022 (1-0: match risolto da Folorunsho). Prima del tris di sconfitte consecutive, il Cosenza era rimasto imbattuto con il fischietto di Olbia nelle gare disputate dal 2013 in poi (2-0 al Licata in serie D).

Con Giua, domenica al “Marulla” ci saranno anche gli assistenti Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Mattia Politi di Lecce e il quarto uomo Alessandro Recchia di Brindisi. Completeranno la squadra arbitrale il Var Matteo Gariglio di Pinerolo e l’Avar Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.