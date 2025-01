Il Cosenza chiude per Gargiulo

Non c’è tempo per rimuginare sulle ferite provocate dal pari subito per mano del Mantova.

Il Cosenza deve recuperare la chiave di volta per svoltare in una stagione che si è mostrata complicata fin da subito. Una mano, in questo senso, potrebbe darla il calciomercato. Con il ds Delvecchio che potrebbe impiegare immediatamente il margine salariale prossimo a liberarsi con il trasferimento di Camporese al Milan Futuro.

Fatta per Gargiulo. Il mercato si appresta a regalare il secondo sorriso a Massimiliano Alvini. Il tecnico silano, che a Cremona avrà due giocatori fuori nella zona nevralgica, potrà contare nella seconda parte di stagione su Mario Gargiulo.

Il centrocampista napoletano quest’estate è finito in serie C, al Foggia, con cui nella prima parte ha totalizzato 18 presenze (6 delle quali da subentrato) dopo aver firmato in estate un accordo annuale con un’opzione per il campionato successivo.

Il classe 1996, che compirà 29 anni il 26 marzo, è dotato di un “motore” importante. Può giocare sia come mezzala sia anche come mediano di un centrocampo a due e sarà proprio in questa posizione che sembra essere destinato ad esprimersi nel 3-4-2-1 dell’allenatore toscano. La sua carriera ha subito un calo negli ultimi anni a causa di un problema al piede sinistro, una frattura alla base del quinto metatarso che lo ha tormentato per lungo tempo ma che ora sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle.

Il fiore all’occhiello della sua carriera è rappresentato dal campionato di B 2020-2021 quando è stato autentico protagonista con il Cittadella, capace di arrivare fino in fondo nei playoff per la serie A salvo arrendersi al Venezia in finale. Una stagione condita da otto gol malgrado non sia sempre partito da titolare. Lo score gli ha permesso di approdare al Lecce di Baroni, che ha speso per lui 300mila euro. Anche in Puglia ha lasciato un timbro importante sulla promozione in massima serie: tre gol in 32 presenze. La parabola discendente, suo malgrado, è cominciata con l’infortunio che lo ha limitato dopo che il Modena ha sborsato per lui quasi un milione di euro nell’estate del 2022. Ora torna a confrontarsi con la cadetteria e dare nuovo impulso alla sua carriera. Il campano può offrire al Cosenza muscoli e centimetri ad un reparto che ne aveva grande bisogno.

Salernitana su Venturi. Nelle ultime ore, invece, si sono accese le sirene della Salernitana intorno a Michael Venturi. Il futuro del difensore romagnolo, prelevato dal Carpi nel 2021 da Goretti e che un anno fa ha rinnovato con Gemmi fino al 30 giugno 2025 con un’opzione per la prossima stagione, si deciderà in queste settimane. Da un lato, la possibilità di rinnovare, dall’altro, l’opportunità di intraprendere una nuova avventura consentendo di far entrare un po’ di cash nelle casse silane.

Il riminese è un giocatore sul quale Alvini intende fare affidamento. Motivo per cui se dovesse andare via, il direttore sportivo Gennaro Delvecchio dovrà rintracciare un centrale in grado di offrire garanzie.