Il Cosenza già si prepara alla trasferta di Cremona

La trasferta dello “Zini” potrebbe diventare paradossalmente un ambiente ideale per compiere l’impresa. Contro la Cremonese, il Cosenza si presenterà con meno pressione rispetto ad altre volte perché contro i grigiorossi la formazione di Alvini ha poco da perdere e molto da guadagnare. La squadra di Giovanni Stroppa in questo campionato non ha ancora brillato secondo le aspettative ma nell’ultimo periodo ha trovato una discreta continuità, conquistando nove degli ultimi quindici punti disponibili: due vittorie e tre pareggi. Non perdono da oltre un mese, quando sono stati sorpresi in casa dalla Reggiana.

I silani, dunque, in un contesto simile possono provare a fare da guastafeste, agevolati anche dal fatto che il rendimento interno espresso dai grigiorossi fino a questo punto del torneo non è entusiasmante. Nella graduatoria che tiene conto delle sole partite casalinghe, Franco Vazquez e compagni hanno un fatturato povero. Soltanto tredici punti conquistati, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Il valore dell’organico dei Violini non è comunque in discussione.

Il Cosenza, però, fuori dal “Marulla” ha già compiuto due exploit, contro Reggiana e Brescia e ha bloccato anche compagini come Palermo e Pisa. I rossoblù inoltre hanno già sorpreso i grigiorossi nella partita d’andata, quando la rete di D’Orazio ha regalato tre punti meritati contro un avversario apparso in ombra in quella serata di metà agosto.

Da allora sono trascorsi cinque mesi e l’umore della piazza cosentina è lontana parente di quella serata.

Ufficiale Gargiulo. Il club silano, nel frattempo, si è regalato il secondo innesto di questo mercato invernale. Nella giornata di ieri è diventato ufficiale l’arrivo di Mario Gargiulo. Il centrocampista, 29 anni a marzo, si unisce al Cosenza a titolo definitivo. Ha sottoscritto un contratto di un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2026. Il ds Gennaro Delvecchio non si è lasciato sfuggire l’occasione di mercato e ha prelevato il calciatore che prima di firmare per la società di Eugenio Guarascio ha rescisso il suo contratto con il club rossonero. In riva al Crati proverà a risollevare la sua carriera, dopo un paio di annate sottotono. Per Alvini diventa una risorsa importante a pochi giorni dalla Cremonese, considerata l’emergenza nel reparto di centrocampo. L’allenatore toscano dovrà recuperare il napoletano principalmente sotto l’aspetto psicologico, dal momento che dopo essersi lasciato alle spalle l’infortunio al piede che lo ha tormentato nel recente passato non è riuscito a risultare decisivo in Puglia.

Se in condizione, il box to box ex Modena può diventare un elemento importante in un settore del campo a corto d’esperienza e con pochi centimetri, eccezion fatta per Charlys.

Il centrocampista non ha ancora definito il suo numero di maglia. In carriera ha spesso vestito la maglia numero 20, indossata però nel Cosenza da Andrea Rizzo Pinna. Potrebbe rilevare la 5 (altro numero già vestito durante la sua carriera) da Michele Camporese una volta che quest’ultimo diventerà ufficialmente un calciatore del Milan Futuro con cui ha già da giorni l’accordo per un contratto pluriennale.