Il Cosenza con tanta fiducia a Cremona

Con circa settecento tifosi al seguito il Cosenza proverà a fare le pulci alla Cremonese per abbandonare l’ultimo posto. Sono tre le vittorie conseguite dai Lupi in Lombardia contro i grigiorossi. L’ultima a giugno 2020 quando a decidere la sfida ci hanno pensato le marcature di Rivière e Baez. In undici precedenti (sette vittorie dei padroni di casa), le due formazioni hanno pareggiato soltanto una volta (6 dicembre 1992, 1-1).

I rossoblù sono fiduciosi. Ad interpretare l’umore della vigilia è stato Massimiliano Alvini, che nel giorno della vigilia ha ribadito un concetto ripetuto come un mantra in questi mesi: la squadra è compatta e crede fermamente nella possibilità di raggiungere l’obiettivo.

Il tecnico ha parlato anche della sua posizione: «Sento la fiducia intorno a me. Nelle ultime 6 partite abbiamo fatto soltanto 2 punti, questo è evidente ma non possono essere trascurate le prestazioni compiute dai ragazzi e dal modo in cui si sono sviluppati questi stessi incontri». L’allenatore di Fucecchio ha ancora evitato l’argomento calciomercato ma ha chiarito che Ricci recentemente si è visto poco soltanto per problemi fisici. Sulle corsie laterali sono diverse le scelte ma per Alvini, che chiede tanto ai suoi giocatori a tutta fascia, cinque (Ricciardi, Ciervo, Cimino, D’Orazio e Ricci) è un numero giusto per proseguire la stagione. Su Fumagalli ha poi puntualizzato che le ultime esclusioni dalla formazione titolare sono state di natura tecnica.

I silani cercano ancora il primo gol di testa di questo campionato. Alvini ha spiegato che il gruppo sta lavorando tanto per migliorare i dati relativi ai calci piazzati a favore.

Camporese al Milan Futuro. Ieri è stato chiuso ufficialmente anche il capitolo Michele Camporese. A distanza di un anno, il calciatore toscano ha chiuso la sua esperienza bis in riva al Crati. Il difensore da alcuni mesi era terminato ai margini del progetto tecnico. Ha firmato con il Milan Futuro. Il Cosenza non rimpiazzerà l’addio del centrale. Alvini ha già espresso la sua fiducia nei calciatori che ha a disposizione nel pacchetto arretrato. L’ipotesi di un innesto nel pacchetto arretrato diventerebbe verosimile se dovesse uscire un altro difensore. L’attenzione del ds Delvecchio rimane concentrata sul centrocampo.

Rizzo Pinna titolare. Il reparto mediano conta già di Gargiulo, che ha assunto ufficialmente il 5 lasciato libero da Camporese. Il napoletano potrebbe far subito parte dell’undici titolare nella gara di oggi. Questa è la principale riflessione di Alvini a poche ore dal match. Una decisione che determinerà la posizione di Florenzi sul terreno di gioco. Sulla trequarti Rizzo Pinna è un serio candidato ad una maglia da titolare. L’ex Lucchese giocherà in coppia a prescindere dal ruolo disegnato per il sardo. Nel caso in cui Gargiulo dovesse accomodarsi in panchina, concedendo una soluzione a partita in corso, toccherà a Fumagalli far parte dello schieramento iniziale. Davanti è certa la presenza di Artistico, a caccia di conferme dopo l’ottimo lavoro compiuto come terminale offensivo nella sfida interna di sei giorni fa. Recuperato Strizzolo (con la maglia della Cremonese ha punito due volte il Cosenza), che andrà in panchina.

L’altra novità rispetto al Mantova sarà rappresentata dal rientro di Dalle Mura, che si piazzerà a sinistra, di fianco a Venturi. Ancora out Ciervo, oltre agli squalificati Kourfalidis e Kouan, nell’elenco dei convocati sono terminati pure Baldi e Novello. Uno tra il terzo portiere e l’attaccante completerà la lista dei 23, l’altro andrà in tribuna.