Collegio di Garanzia dello Sport, in programma domani le udienze sui ricorsi del Cosenza Calcio

Secondo ricorso (R.G. n. 62/2024)

Il secondo ricorso, iscritto con il numero 62/2024, è stato anch’esso presentato il 20 novembre 2024 e verte su una decisione analoga della Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), identificata con il numero 0040/CFA-2024-2025 e depositata sempre il 21 ottobre 2024. In questo caso, la Corte aveva nuovamente confermato una sentenza del Tribunale Federale Nazionale, la n. 0044/TFNSD/2024-2025, emessa il 6 settembre 2024, con le stesse sanzioni: due punti di penalizzazione e una multa di 5.000 euro.

Le motivazioni del Cosenza Calcio

In entrambi i ricorsi, il Cosenza Calcio contesta la legittimità delle decisioni precedenti, ritenendo che i provvedimenti inflitti non siano proporzionati rispetto ai fatti contestati. La società punta a ottenere un annullamento o, quantomeno, una riduzione delle sanzioni.

Il ruolo del Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport rappresenta l’ultima istanza della giustizia sportiva in Italia. La decisione che verrà adottata nella seduta di domani potrebbe avere implicazioni significative non solo per il Cosenza Calcio, ma anche per il prosieguo della stagione sportiva. In particolare, la penalizzazione di quattro punti complessivi potrebbe influire sulla posizione in classifica della squadra, aggiungendo ulteriore importanza all’esito di questi procedimenti.