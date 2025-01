Cosenza atteso a una pronta reazione dopo la dolorosa conferma della penalizzazione

La conferma del -4 ha consolidato la necessità di ritrovare la vittoria interna. Alvini in questi giorni deve lavorare anche e soprattutto sul piano psicologico perché il rischio che la sentenza del Coni possa aver svuotato il gruppo sotto il piano mentale è molto alto. Il match con il Cittadella è cerchiato tre volte in rosso: sbagliare contro i veneti è realmente proibito. Intanto, sul mercato, i silani cercano ancora un centrocampista e un attaccante mentre in uscita si registra un nuovo corteggiamento.

Fumagalli verso Mantova. Soltanto due titolarità nelle ultime sei partite, in tre delle quali non è neppure sceso in campo. Il futuro di Fumagalli in riva al Crati non è sicuro. L’attaccante di Bellinzago Milanese, giunto in prestito in rossoblù durante la scorsa estate, potrebbe fare le valigie e trasferirsi al Mantova. La formazione virgiliana ha messo il calciatore di proprietà del Como nel suo mirino. Il numero dieci di Alvini da un po’ di tempo a questa parte sta faticando a ritagliarsi uno spazio importante all’interno dell’undici. Domenica scorsa è rientrato dal primo minuto contro la Cremonese, partecipando all’azione del momentaneo pari di Ricciardi. L’ex Giana ancora adesso è il miglior marcatore dei silani insieme al laterale destro romano ma la sua partecipazione in zona gol è calata, così come il minutaggio raccolto. L’ultima marcatura firmata è quella di inizio dicembre quando ha regalato l’insperato pari contro il Pisa con un perfetto tiro al volo da fuori area. In precedenza ha segnato proprio al Mantova, al Palermo e al Bari fino alla fine di settembre. Dopo un primo scorcio condotto ad alti livelli, il suo rendimento è calato e Alvini ha cominciato ad utilizzarlo con minore frequenza preferendo Mazzocchi accanto a Florenzi alle spalle di una punta vertice.

Il Como osserva da lontano. Ora sulla scena è entrato anche il Mantova, che si è fatto avanti per prelevare Fumagalli e aggiungerlo alla rosa a disposizione di Possanzini nella seconda parte di stagione. Il futuro del calciatore sarà deciso anche dalla sua volontà di cambiare aria o meno. Il Cosenza, dopo aver preso Artistico, vuole muoversi ancora per rinforzare il suo attacco. L’obiettivo sarebbe quello di aggiungere un calciatore con caratteristiche da numero nove ma per questo si attende l’uscita di Strizzolo. La partenza di Fumagalli aprirebbe anche all’innesto di un altro giocatore bravo a muoversi anche al di fuori dell’area di rigore.

Nel frattempo, in uscita, la Salernitana continua a seguire Michael Venturi. Il difensore romagnolo, che oggi spegnerà 26 candeline, cambierebbe ulteriormente la fisionomia dei granata nel reparto arretrato.

Designazione. Al “Marulla” ci sarà Marco Monaldi di Macerata. L’arbitro marchigiano è un talismano per il Cosenza che con lui ha vinto negli unici due precedenti. In entrambi i casi i rossoblù hanno ottenuto il successo in trasferta. Un anno e mezzo fa, a settembre, hanno sbancato Palermo con un gol di Canotto mentre tre mesi fa, ad ottobre, hanno espugnato il Mapei, contro la Reggiana, con una rete di Ricciardi. Due pareggi ed una sconfitta invece per il Cittadella nei tre precedenti con Monaldi, che si presenterà al “Marulla” per la prima volta. Con lui ci saranno gli assistenti Palermo di Bari e Di Giacinto di Teramo e il quarto uomo Luongo di Frattamaggiore. Al Var ci sarà Volpi di Arezzo. Nasca di Bari sarà invece l’Avar.