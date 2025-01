Futsal Under League, la Pirossigeno fa la voce grossa. Goleada del Città di Fiore

Proseguono a gonfie vele i campionati giovanili dei campionati Us Acli-iMARCOs. Grande personalità da parte della Pirossigeno Under 19 che ha battuto per 9-1 Accademia calcio a 5 grazie alle reti di Greco (4), Corrado (2), Gagliardi (2) e Pezzolla. Fazio in rete per gli ospiti. Nel campionato Under 17, grande testa a a testa tra Bfb Rovito e San Nicola vinto dai padroni di casa per 4-3 (Fuscaldo, Schittzer, Zimbo e Noto; Gagliardi, Spadafora e Giorno). Goleada da parte del Città di Fiore in casa del Calabria Young, vittoriosa per 19-0 grazie alle 7 reti di Veltri, alle 5 di Mazzei, alle doppiette di Oliverio e Mattia Gallo, nonché ai gol di Notaro, Lombardi e Andrea Gallo. La partita più bella di giornata è stata quella tra Pirossigeno e Accademia Calcio a 5, vinta dai locali di misura, per 5-4 (2 Russo, Jefferson, Biagio Pingitore e autogol; Sijnardi, Battaglia e Davide Pingitore).

Nel campionato Under 15 si è giocata la gara tra Giovanile Bianchi e Città di Fiore, vinta dai padroni di casa per 3-1 (2 Astorino, Rizzo; Crivaro).