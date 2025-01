Cosenza, c’è il Bari su Fumagalli

Soltanto il Sudtirol ha perso più partite casalinghe della Sampdoria. Le speranze del Cosenza passano attraverso le incertezze degli avversari. La formazione di Alvini non è ancora stata in grado di risvegliarsi dal lungo torpore. La trasferta di Marassi potrebbe essere una delle ultime opportunità per evitare una mesta retrocessione al termine di una stagione che si è rivelata estremamente complicata fin dal primo giorno.

Un’altra contendente. Si allarga intanto la lista delle pretendenti di Tommaso Fumagalli. L’attaccante di Bellinzago Lombardo interessa anche al Bari. I biancorossi entrano nella corsa alla quale si era iscritta già il Mantova. Il giocatore potrebbe lasciare il Crati in queste ultime ore di mercato e cambiare maglia. Dopo una partenza sprint, ha perso considerazione nell’undici titolare.

Le ultime ore di mercato sono destinate a diventare decisive per il ds Gennaro Delvecchio. Ogni discorso dovrebbe essere rimandato a domenica e lunedì. I silani contano di far registrare ancora un movimento a centrocampo e almeno uno in attacco. In merito a questo secondo reparto, tanto dipenderà dalle eventuali uscite di Fumagalli e Strizzolo. Entrambi sono interessati dalle sirene di vari club in questi giorni. Anche in difesa, tanto passerà per un eventuale addio. Venturi, assente con la Sampdoria per squalifica, è ricercato dalla Salernitana. Il Cosenza vuole monetizzare dalla sua cessione. Una partenza remunerata darebbe maggiore margine di manovra al ds pugliese, in una sessione che si è rivelata complicatissima per i rossoblù, a testimonianza delle difficoltà che affliggono il club.

Designazione. Sarà l’internazionale Marco Di Bello a dirigere il delicato confronto salvezza di sabato pomeriggio a Genova. L’arbitro di Brindisi ha diretto il Cosenza in quattro circostanze. Con lui, i rossoblù si sono imposti due volte su quattro. Curiosamente, il “fischietto” pugliese ha sempre arbitrato i Lupi in trasferta e mai al “Marulla”. I silani sono sono imposti due volte a domicilio in serie B, a novembre 2020 quando contro il Frosinone è arrivato uno 0-2 firmato dalla doppietta di Carretta e ad agosto 2022 quando il gol di Larrivey ha consentito ai rossoblù di battere il Benevento. In cadetteria, il precedente più recente è poi quello relativo a dicembre scorso. Anche in quel caso i cosentini sono riusciti ad evitare la sconfitta a Pisa. Il match dell’“Arena Garibaldi” è terminato 2-2. La rete del definitivo pareggio è stata siglata da Fumagalli a tempo praticamente concluso. La squadra di Alvini in quel caso è riuscita a riemergere dopo essere stata in doppio svantaggio (Mazzocchi aveva riacceso la speranza). In Serie B, dunque, i silani non hanno mai perso con Di Bello. L’unico precedente negativo è infatti quello di agosto 2019 quando la formazione allora allenata da Piero Braglia è stata superata di misura dal Monopoli nel secondo turno di Coppa Italia (match deciso dall’ex Mendicino).

Al “Ferraris” ci saranno anche gli assistenti Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Mattia Regattieri di Finale Emilia e il quarto uomo Simone Gauzolino di Torino. Completeranno la squadra arbitrale il Var Lorenzo Maggioni di Lecco e l’Avar Giacomo Camplone di Pescara.