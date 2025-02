Cosenza: c'è la disponibilità di Cristiano Lucarelli, ma in panchina resta... Alvini

Dopo aver incassato la disponibilità di Lucarelli, il Cosenza non ha completato il passaggio in sella alla panchina. Alvini così dovrebbe restare al suo posto.

Intanto le ultime ore di calciomercato mantengono in fibrillazione la tifoseria. I silani hanno risolto il prestito di Strizzolo, che passa alla Triestina.

Il ds Delvecchio nella giornata di oggi sta ricevendo diversi interessamenti di altre squadre per vari dei giocatori di proprietà. Su Venturi c’è ancora la Salernitana, Hristov è cercato dalla Dinamo Bucarest mentre Caporale è seguito dal Benevento. I rossoblù sono disposti ad aprire la porte soltanto dietro il corrispettivo di una somma giudicata sufficiente. Allo stesso tempo, il ds pugliese deve rimpiazzare la partenza di Strizzolo. Fari puntati su un attaccante in attesa di capire se in partirà uno degli uomini del reparto arretrato.