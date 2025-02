Cosenza, il ds Delvecchio svela i restroscena: "Mercato difficile, alcuni non se la sentivano di vestire rossoblù"

Gennaro Del Vecchio si presenta in conferenza stampa con lo spirito battagliero di chi, quanto meno, ci vuole provare a compiere l’impresa con il Cosenza. Poi, però, snocciola una serie di motivazioni che confermano una questione già nota a tutti: servirà un miracolo, non un’impresa per salvare la categoria. “Ho provato a premere qualche tasto sul calciomercato ma la risposta è stata negativa. Vi faccio un esempio: il centrocampista Mayer non se l’è sentita di venire qui con la squadra ultima in classifica. Molte questioni andrebbero chieste ad altri. Dimissioni? Non scappo e cammino sempre e testa alta. A noi spetta lavorare e sperare di vincere la prossima partita”. E ancora: "Dopo la partita con la Samp mi hanno contattato per propormi sette allenatori, tra cui Lucarelli. Dopo un’ora ho parlato con il suo avvocato ho detto no, abbiamo preferito restare con Alvini perché la squadra è molto legata a lui".