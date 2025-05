La Salernitana affonda il Cosenza: 3-1. Rossoblu in picchiata verso la serie C

Salernitana - Cosenza 3-1

Marcatori: 5’ st Corazza, 20’ st Ferrari, 33’ st Tongya, 37’ st Zilli.

Salernitana (3-4-2-1): Christensen 6; Ruggeri 6.5, Ferrari 7, Lochoshvili 6,5; Ghiglione 6.5, Tello 5.5 (1’ st Hrustic 6.5), Amatucci 6.5, Corazza 7; Verde 6 (16’ st Tongya 6.5), Soriano 6 (31’ st Stojanovic sv); Cerri 5.5 (16’ st Simy 6). All.: Marino.

Cosenza (3-4-2-1): Micai 5.5; Hristov 5.5, Sgarbi 5, Venturi 5; Ricciardi 5 (36’ st Martino sv), Kouan 5 (9’ st Charlys 5), Gargiulo 5, Ricci 5.5 (29’ st D’Orazio 5.5); Florenzi 5, Rizzo Pinna 5 (9’ st Mazzocchi 5); Artistico 5 (36’ st Zilli 6.5). All.: Alvini.

Arbitro: Di Marco di Ciampino 6.

Note: spettatori 16.843 di cui 143 ospiti.

Ammoniti: Kouan, Tello, Ruggeri, Hrustic.

Angoli: 5-11.

Recupero: 3’, 6’.

Senza nessun freno, in totale picchiata verso la serie C. Il Cosenza ha confermato a Salerno di non avere argomenti per provare ad evitare una meritata retrocessione. Da tanto tempo il gruppo ha staccato la spina. Nella prima delle cinque missioni impossibili, i rossoblù avrebbero avuto bisogno di una vittoria per provare ad accorciare le distanze sulle altre. Ma all’“Arechi” si è presentata una squadra senza idee e soprattutto senza coraggio. Cosenza attanagliato dalla paura e ormai rassegnato alla retrocessione. Le scelte di formazione di Alvini non hanno certamente aiutato a liberarsi dai fantasmi che aleggiano sulla testa dei silani già da tanto tempo. Il tecnico, per provare a far male alla Salernitana, ha scelto un atteggiamento conservatore, con una punta e due trequartisti. E anche dopo il 2-0 non ha cercato neppure l’arrembaggio di altre volte. Il 3-1 di Zilli non ha addolcito un nuovo pomeriggio amaro, durante il quale l’undici bruzio ha riscoperto criticità imbarazzanti su palla inattiva (così sono giunte le prime due marcature granata e altri pericoli). L’aritmetica certezza della C potrebbe arrivare il primo maggio, nel match interno con il Bari. Il rinvio della sfida con lo Spezia l’ha spostata soltanto di sei giorni.