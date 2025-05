Premier Usa Acli iMARCOs, Armazem si conferma in cima! Testa a testa in classifica cannonieri

Spettacolare Armazem! Non c’è storia nel campionato di Premier Us Acli-iMARCOs. Anche stavolta l’ha spuntata la squadra guidata da Antonio Nardi che ha dominato il torneo dall’inizio alla fine, confermandosi campione provinciale. Non si disputeranno neanche i playoff per la vittoria finale, avendo la prima della classe maturato un punteggio superiore ai 10 punti di distacco: +14 dalla seconda, a una sola giornata dal termine. Nella penultima di campionato, Armazem ha vinto per 10-1 sul campo di Calabria Young grazie a un superlativo Francesco Nardi, che mantiene il primo posto nella classifica dei cannonieri: di gol ne ha messi a segno 6, accompagnati dalle doppiette di Antonio Nardi e Gervasi. Rete di Alesina per la Calabria Young. Cade sotto i colpi di uno strepitoso Massimilla la Roglianese, battuta 6-1 sul campo di Don Marano: quattro le reti del vicecannoniere del torneo, seguito dalla doppietta di Iorio e dalla rete di Gargiullo. In gol Garofalo per la vicecapolista. Exploit importante di Giovanile Bianchi che ha battuto a domicilio Soccer San Pietro per 4-7 (2 Donato, Sicilia e Caputo; 3 Bianco, 2 Marasco, Mancuso e Piccoli). Incontenibile Spezzano in casa dell’Oratorio San Nicola, battuta per 10-0 grazie alle reti di Bovienzo (4), Scarcella (3), Minchella (2) e Marasco. Pareggio per 1-1 tra San Luca e Real Cannuzze (Falace; Settembrino).