Spezia-Cosenza, possibile chiedere le modalità di rimborso ECCO LE MODALITÀ

A seguito del posticipo della gara tra Spezia e Cosenza, originariamente programmata per il 21 aprile 2025 e successivamente rinviata in seguito alla scomparsa del Santo Padre, sono state comunicate le modalità di rimborso per i biglietti già acquistati. Il recupero della partita si terrà il 13 maggio 2025 alle ore 20:30. I biglietti acquistati per la data precedente resteranno validi per l’ingresso allo stadio il giorno del recupero, senza necessità di alcuna sostituzione o annullamento. Tuttavia, per coloro che non potranno presenziare alla nuova data, è prevista la possibilità di richiedere il rimborso.

Come richiedere il rimborso

I tifosi che non potranno assistere all'incontro di recupero potranno richiedere il rimborso dei biglietti a fino alle 23:59 del 4 maggio 2025. La richiesta dovrà essere effettuata tramite i canali indicati dal Spezia Calcio.

Modalità di rimborso

Biglietti acquistati online

Il rimborso potrà essere effettuato esclusivamente online, utilizzando il link.