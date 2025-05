Cosenza chiamato a reagire, col Bari bisogna dare tutto

Rifinitura nel pomeriggio, poi conferenza stampa di Massimiliano Alvini. Questo il programma del Cosenza alla vigilia del Bari. I silani sono in ritiro da lunedì sera per orientare lo sguardo soltanto sui biancorossi. La società ieri ha avviato la prevendita programmando per il confronto le iniziative “Primo maggio rossoblù” e “Porta un amico”. In virtù della prima, i sostenitori potranno acquistare i tagliandi delle curve a 5 euro e quello di Tribuna A a 16 euro. Gli abbonati possono usufruire della seconda. Mediante questa avranno la possibilità di acquistare un biglietto per il proprio settore d’appartenenza a un euro. Mosse che giungono con notevole ritardo.

