Cosenza, dalla società un silenzio assordante che fa male alla piazza

Due partite e sei giorni per scrivere i saluti finali alla Serie B. Sette anni in cui il Cosenza non è mai riuscito a progredire sul piano strutturale, sportivo ed economico. Dalla retrocessione di Bolzano sono trascorsi tre giorni e il club non ha ancora speso una parola per quanto accaduto in questa annata profondamente negativa. Un silenzio che fa tanta rabbia alla tifoseria. Dopo le partite con Cesena e Spezia, cosa accadrà? Sarà convocata una conferenza stampa per chiarire tutto ciò che non è stato spiegato in questi mesi oppure il mutismo proseguirà imperterrito?

